Lance! Biz

Gols na Libertadores são ‘transformados’ em árvores em São Paulo

Plantio será feito no Parque Estadual do Jurupará, no Vale do Ribeira (SP

imagem cameraFlamengo segue vivo na Libertadores (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 22/08/2025
08:43
  • Matéria
  • Mais Notícias

Cada gol marcado na atual edição da Copa Libertadores será transformado em uma ação concreta de restauração ambiental. Desde a fase preliminar, iniciada em 4 de fevereiro, até a grande final, em novembro, em Lima (Peru), cada bola na rede representará o plantio de três mudas de espécies nativas da Mata Atlântica.

Ao final do torneio, a estimativa é que mais de 1.600 mudas sejam plantadas, volume suficiente para recuperar um hectare, área equivalente a um campo de futebol. Esse número foi calculado com base na média histórica de gols da competição e no tamanho da área destinada à recuperação.

O plantio ocorrerá no Parque Estadual do Jurupará, no Vale do Ribeira, em São Paulo, região que concentra a maior área contínua de Mata Atlântica do país e é reconhecida pela diversidade de fauna e flora. A execução técnica ficará a cargo da Reservas Votorantim, em parceria com a Mapfre, responsável pela seleção das espécies e pelo monitoramento do crescimento das mudas.

Mais de 300 gols já foram marcados até o momento, e a expectativa é de que a ação envolva o público durante toda a competição numa contagem pública nas redes sociais. A iniciativa será oficialmente lançada no programa “Os Donos da Bola”, da Band, apresentado pelo ex-jogador Neto.

— A vinculação ao número de gols aproxima o torcedor da causa ambiental. É uma métrica simples de acompanhar e que conecta a emoção do futebol a um impacto ambiental concreto. Mesmo que o placar final seja menor que o estimado, vamos plantar as 1.600 mudas. O objetivo é restaurar a área, não apenas contabilizar gols. Queremos aproveitar a visibilidade da nossa marca na CONMEBOL Libertadores para gerar um legado positivo e associar a paixão do futebol a causas que importam para toda a sociedade — afirma Fátima Lima, diretora de sustentabilidade da Mapfre.

A escolha pelo Vale do Ribeira é estratégica, dada sua relevância ambiental e por abrigar nascentes e cursos d’água essenciais à biodiversidade e às comunidades locais. 

— O Vale do Ribeira é um território fundamental para a biodiversidade e para o equilíbrio climático. Ao ajudar na recuperação dessa área, fortalecemos a natureza local e damos suporte às comunidades que dependem direta e indiretamente dela — explica a diretora.

São Paulo vem de classificação na Libertadores (Foto: Rubens Chiri, Nilton Fukuda e Paulo Pinto/Saopaulofc)
A ação é voluntária e não integra o inventário de emissões da companhia, sendo conduzida como compromisso socioambiental independente. O plantio será iniciado no terceiro trimestre e finalizado até o fim do ano, com divulgação pública dos resultados. Entre as espécies selecionadas estão ipê-amarelo, pau-brasil, jequitibá-rosa, quaresmeira, araçá, entre outras.

Além de transformar gols em árvores, a mapfre tem conduzido uma série de compromissos com a sustentabilidade no cenário global. A companhia estará presente na COP30, em Belém (PA), integrando a “Casa do Seguro”, iniciativa da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), onde apresentará suas ações de sustentabilidade e discutirá estratégias do mercado de seguros para enfrentar os desafios climáticos.

