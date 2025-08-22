Quanto o Botafogo arrecadou com a campanha na Libertadores?

Com a eliminação precoce nas oitavas de final da Libertadores, para a LDU, na última quinta-feira (21), na altitude de Quito, o Botafogo se despediu com premiação de R$ 30,4 milhões por seu desempenho. A SAF coloca nos cofres um valor muito menor em relação ao de 2024, ano do título da competição continental.

Em 2024, o Botafogo embolsou R$ 201,5 milhões com premiações da Libertadores. A equipe caminhou desde as primeiras fases, na chamada "Pré-Libertadores", e venceu o Atlético-MG a decisão. A diferença é de R$ 171 milhões.

Com os problemas da SAF, que tem John Textor travando batalha nos bastidores pelo controle das ações com Eagle Football e o fundo Ares, dos Estados Unidos, avançar significaria mais 1,7 milhão de dólares (R$ 9,3 milhões), o que totalizaria, pelo menos, R$ 39,7 milhões. Ainda assim, 2025 é umbom ano quanto aos valores arrecadados em premiação.

Além da Libertadores, foram R$ 146,2 milhões pela campanha no Mundial de Clubes, R$ 4,9 milhões da Recopa Sul-Americana pagos pela Conmebol e R$ 6 milhões pela participação na Supercopa, contra o Flamengo. Até às quartas de final da Copa do Brasil, foram R$ 10,7 milhões, o que totaliza R$ 167,8 milhões no ano.

Na temporada passada, o Botafogo bateu recorde em arrecadação só por premiações e atingiu a marca de R$ 261 milhões. Além da Libertadores, o Alvinegro também levantou o troféu do Campeonato Brasileiro.