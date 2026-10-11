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Parceiros fora de campo, Flamengo e Fluminense conciliam interesses e rivalidade no Maracanã

Clubes dividem interesses na gestão do estádio e em pautas institucionais

PorLucas BayerBernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 05:25
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A rivalidade entre Flamengo e Fluminense ganha um novo capítulo neste domingo (11), no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. Dentro de campo, os dois times entram em busca de um resultado importante para seus objetivos na competição. Fora dele, porém, rubro-negros e tricolores vivem um momento de aproximação, unidos por interesses que passam pela administração do principal palco do futebol mundial e por pautas institucionais.

O Maracanã é o ponto central dessa relação. Responsáveis pelo consórcio que administra o estádio, Flamengo e Fluminense têm atuado juntos em uma disputa judicial envolvendo o Vasco, que já teve pedidos para mandar partidas no local negados mais de três vezes pelos dois clubes ao longo deste ano. A parceria na gestão do estádio faz com que os rivais históricos compartilhem interesses fora das quatro linhas, mesmo quando a rivalidade volta a ocupar o centro das atenções.

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O cenário ajuda a dimensionar a particularidade do FlaxFlu deste domingo. O mesmo estádio que reúne os clubes em torno de questões administrativas será o palco de um confronto em que a cooperação dá lugar à disputa por pontos no Brasileirão.

Mudança de data reforçou aproximação entre as diretorias

Um episódio recente ajuda a ilustrar essa relação. O Fluminense aceitou um pedido do Flamengo para alterar a data de um clássico, em abril deste ano, pelo primeiro turno do Brasileirão, em uma decisão que provocou insatisfação entre torcedores e repercussão interna nas Laranjeiras. Ainda assim, o movimento se tornou mais um exemplo da disposição das diretorias para negociar e atender a interesses comuns.

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Na ocasião, o Flamengo venceu por 2 a 1, com dois gols de Pedro.

Pedro Fábio Flamengo Fluminense
Pedro comemora gol do Flamengo diante do Fluminense no Maracanã (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Parceria no combate à MP das bets

A parceria também aparece em pautas que vão além da administração do Maracanã. O presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, revelou em entrevista à FluTV que o clube tricolor vai aderir ao protesto do Flamengo contra a proibição das bets. Embora sejam patrocinados por casas de apostas diferentes, Betano, no caso rubro-negro, e Superbet, no tricolor, os clubes irão se unir na manifestação.

Danilo durante Santos x Flamengo
Protesto na camisa do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

São episódios que ajudam a compreender como Flamengo e Fluminense conseguem manter uma relação institucional de proximidade sem deixar de lado a disputa esportiva. A convergência de interesses não significa ausência de divergências, mas evidencia que a rivalidade não impede acordos em temas considerados relevantes pelas duas instituições.

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Rivalidade segue forte dentro de campo

Se fora das quatro linhas os clubes compartilham interesses, dentro delas o histórico recente reforça a dimensão esportiva do clássico. O Fluminense está entre as equipes que conseguiram medir forças com o Flamengo nos últimos anos, período em que o Rubro-Negro se consolidou como uma das principais potências do futebol sul-americano, ao lado do Palmeiras.

Na comparação com os outros rivais cariocas, Botafogo e Vasco, o Fluminense também se destaca pela capacidade de competir com o Flamengo em confrontos diretos. Em 2026, cada equipe conseguiu uma vitória, além de um empate.

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Como chegam as equipes

Os momentos recentes das equipes, por sua vez, são diferentes. O Fluminense chega ao clássico depois de vencer o Coritiba por 4 a 0 no meio da semana, enquanto o Flamengo vem de um empate com sabor amargo diante do Santos, após deixar escapar uma vantagem de dois gols.

A diferença de resultados recentes aumenta a expectativa para o confronto, mas não altera o peso do clássico para os dois lados. O Flamengo busca dar uma resposta depois do tropeço e voltar a abrir vantagem na liderança, enquanto o Fluminense tenta aproveitar o embalo da goleada para conquistar um resultado importante.

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