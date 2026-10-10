O Corinthians sondou, nas últimas horas, a possibilidade de contratar o técnico Javier Mascherano, ex-Inter Miami, dos Estados Unidos. No entanto, o argentino recusou a proposta apresentada pela diretoria alvinegra. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.

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O principal obstáculo nas negociações foi a duração do contrato oferecido pelo Corinthians, válido apenas até o fim da temporada de 2026. A condição também dificultou as conversas com outros profissionais procurados pelo clube, como Ramón Díaz, Luis Zubeldía e Sylvinho, que recusaram a possibilidade de assumir a equipe por um período tão curto.

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Mascherano tem uma ligação com o Corinthians desde os tempos de jogador. O ex-volante disputou 26 partidas com a camisa alvinegra e integrou o elenco campeão do Campeonato Brasileiro de 2005. Posteriormente, construiu uma carreira de destaque no futebol europeu, principalmente pelo Liverpool e pelo Barcelona.

Como treinador, Mascherano teve sua passagem mais recente pelo Inter Miami, encerrada em 14 de abril de 2026. À frente da equipe norte-americana, comandou 67 partidas, com 38 vitórias, 15 empates e 14 derrotas, alcançando um aproveitamento de 64% dos pontos disputados. Durante o período, o time marcou 143 gols, em um trabalho caracterizado pela proposta ofensiva.

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Com a recusa do argentino, o Corinthians segue no mercado em busca de um substituto para Fernando Diniz, demitido após a sequência negativa de resultados no Campeonato Brasileiro. Enquanto a diretoria procura um novo treinador, William Batista, técnico da equipe sub-20, assumiu interinamente o comando do elenco profissional.

William Batista assumiu o Corinthians interinamente (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Busca por técnico no Corinthians

O Corinthians segue no mercado em busca de um novo treinador após a demissão de Fernando Diniz. Nos últimos dias, a diretoria alvinegra entrou em contato com cinco profissionais para avaliar a possibilidade de assumir o comando da equipe na reta final da temporada. Até o momento, porém, nenhuma das consultas resultou em um acordo.

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O primeiro nome procurado foi Ramón Díaz, considerado inicialmente o plano A da diretoria. Sem avanço nas conversas, o Timão ampliou a lista de alternativas e buscou informações sobre Sylvinho, Luis Zubeldía, Fábio Carille e, mais recentemente, Juan Pablo Vojvoda.

A intenção do clube é encontrar um profissional disposto a assumir um compromisso de curta duração, com contrato até o fim de 2026. O novo comandante terá como principal missão afastar o Corinthians da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

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Entre os cinco nomes consultados, quatro estão livres no mercado. A exceção é Fábio Carille, atualmente no futebol saudita. As situações, no entanto, são diferentes, com recusas, dificuldades nas negociações e sondagens ainda sem evolução.