Zayn Malik usa camisa do Flamengo em estádio do Palmeiras e comete gafe
Cantor britânico apareceu com uniforme rubro-negro no Nubank Parque
O cantor britânico Zayn Malik chamou a atenção durante um show realizado neste sábado (10), no Nubank Parque, estádio do Palmeiras, ao aparecer com a camisa do Flamengo. O artista, ex-integrante do grupo One Direction, percebeu a situação e retirou o uniforme rubro-negro pouco depois, pedindo desculpas aos fãs presentes.
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— Eu não queria ofender ninguém, eu apenas gosto do clube de futebol — explicou Zayn no palco.
Na sequência, o cantor vestiu uma camisa do Palmeiras, time dono da casa, mas a reação do público não foi a esperada. Ao perceber as vaias dos fãs, o britânico brincou com a situação e afirmou que teria voltado pelado ao palco se soubesse que a escolha do uniforme provocaria aquela reação.
Zayn Malik já vestiu outras camisas do futebol sul-americano
A relação do artista com o futebol sul-americano não é novidade. Em 2014, Zayn já havia aparecido com a camisa do Boca Juniors, da Argentina, além de ter usado o uniforme da Seleção Brasileira em outra ocasião.
O episódio deste sábado repercutiu nas redes sociais, com torcedores e fãs brincando com a escolha dos clubes e comentando a reação do cantor ao perceber a gafe. Durante a apresentação, Zayn também demonstrou carinho pelo país e declarou:
— Toda vez que me perguntam qual meu lugar favorito além de casa, eu digo Brasil.
Conhecido mundialmente por sua passagem pelo One Direction, grupo que também revelou Harry Styles, o cantor britânico está na música há cerca de 16 anos.
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