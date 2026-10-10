Pedro Emanuel opta por poupar alguns titulares em Vasco x Remo; veja a escalação
Cruz-Maltino fez quatro mudanças em relação ao último jogo contra o Botafogo
O Vasco está escalado para enfrentar o Remo neste sábado (10), às 18h (de Brasília), em São Januário, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho no confronto com o Boca Juniors, na próxima terça-feira (13), na Argentina, pela Copa Sul-Americana, o técnico Pedro Emanuel promoveu mudanças na equipe em relação à que venceu o Botafogo por 2 a 1, na última quarta-feira (7).
Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Sosa e Bruno Duarte dão lugar a Puma Rodríguez, Lucas Piton, Jair e David, respectivamente. No caso de Bruno Duarte, a mudança ocorre após o atacante sofrer uma lesão na costela durante a partida contra o Botafogo, na última quarta-feira (7), quando precisou ser substituído.
Outra novidade é o retorno de Andrés Gómez, que cumpriu suspensão na partida contra o Botafogo. O atacante volta a ficar à disposição e reforça o setor ofensivo cruz-maltino.
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Por outro lado, Brenner e Cuesta seguem em transição e ainda não estão disponíveis para a comissão técnica.
Com as mudanças, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Puma, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Jair, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e David.
➡️ Vasco x Remo: onde assistir, horário e escalações
Onde assistir Vasco x Remo?
- Competição: Brasileirão
- 📅 Data: 10 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 18h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
- 📺 Onde assistir: Record, Premiere e CazéTV
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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