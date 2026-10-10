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Pedro Emanuel opta por poupar alguns titulares em Vasco x Remo; veja a escalação

Cruz-Maltino fez quatro mudanças em relação ao último jogo contra o Botafogo

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 17:08
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Pedro Emanuel chegando para a partida entre Vasco e Independiente Medellín
Pedro Emanuel chegando para a partida entre Vasco e Independiente Medellín (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco está escalado para enfrentar o Remo neste sábado (10), às 18h (de Brasília), em São Januário, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho no confronto com o Boca Juniors, na próxima terça-feira (13), na Argentina, pela Copa Sul-Americana, o técnico Pedro Emanuel promoveu mudanças na equipe em relação à que venceu o Botafogo por 2 a 1, na última quarta-feira (7).

Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Sosa e Bruno Duarte dão lugar a Puma Rodríguez, Lucas Piton, Jair e David, respectivamente. No caso de Bruno Duarte, a mudança ocorre após o atacante sofrer uma lesão na costela durante a partida contra o Botafogo, na última quarta-feira (7), quando precisou ser substituído.

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Outra novidade é o retorno de Andrés Gómez, que cumpriu suspensão na partida contra o Botafogo. O atacante volta a ficar à disposição e reforça o setor ofensivo cruz-maltino.

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Por outro lado, Brenner e Cuesta seguem em transição e ainda não estão disponíveis para a comissão técnica.

Com as mudanças, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Puma, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Jair, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e David.

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➡️ Vasco x Remo: onde assistir, horário e escalações

Onde assistir Vasco x Remo?

  • Competição: Brasileirão
  • 📅 Data: 10 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 18h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
  • 📺 Onde assistir: Record, Premiere e CazéTV
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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