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Veja gols em São Paulo x Vitória: Calleri marca duas vezes

São Paulo x Vitória: pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 21:25
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAndré Carbone,
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Calleri, comemorando gol em São Paulo e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro
Calleri, comemorando gol em São Paulo e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

São Paulo e Vitória estão se enfrentando neste sábado (10), no Morumbis, em confronto válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

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Aos 19 minutos da primeira etapa, Sabino lança Iago na esquerda, que domina e cruza de direita. Calleri sobe mais que a marcação, cabeceia na pequena área e acerta o canto.

Veja o gol:

Aos 38 minutos da primeira etapa, Jamerson cruza e Erick domina dentro da área. O atacante rola para a meia-lua e Emmanuel Martínez chuta de primeiro. A bola pega em Bobadilla e engana Rafael.

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Veja o segundo gol:

Aos 24 minutos da segunda etapa, Lucas Moura inicia a jogada pelo meio após cobrança de lateral e aciona Bobadilla. O meia chuta, a bola desvia na marcação e sobra para Gustavo Santana, que finaliza de voleio dentro da área, exigindo grande defesa de Lucas Arcanjo. No rebote, Calleri completa para as redes.

Veja o terceiro gol:

Como chegam as equipes?

O São Paulo vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão. A equipe perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro, no dia 7 de outubro, no Mineirão, e havia sido derrotada pelo Santos por 2 a 1, no Morumbis, em 2 de outubro. Antes da sequência negativa, o Tricolor venceu o Internacional por 1 a 0, em casa, no dia 19 de setembro.

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O Vitória, por sua vez, chega embalado pela goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, no dia 7 de outubro. Antes disso, a equipe havia perdido por 3 a 1 para o Cruzeiro, em casa, no dia 20 de setembro.

Com 36 pontos, o São Paulo ocupa a 11ª colocação do Brasileirão e busca a recuperação para evitar uma aproximação maior da zona de rebaixamento.

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Do outro lado, o Vitória também soma 36 pontos, mas aparece na 12ª posição. A equipe comandada por Jair Ventura tenta manter os resultados positivos para abrir vantagem em relação à parte de baixo da tabela.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de São Paulo x Vitória

São Paulo x Vitória
30ª rodada do Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 10 de outubro, às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Anne Kesy Gomes de As (AM)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)

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