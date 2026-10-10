Veja gols em São Paulo x Vitória: Calleri marca duas vezes
São Paulo x Vitória: pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.
São Paulo e Vitória estão se enfrentando neste sábado (10), no Morumbis, em confronto válido pela 30ª rodada do Brasileirão.
➡️ CBF muda árbitro de São Paulo x Vitória após pedido de dispensa
Aos 19 minutos da primeira etapa, Sabino lança Iago na esquerda, que domina e cruza de direita. Calleri sobe mais que a marcação, cabeceia na pequena área e acerta o canto.
Veja o gol:
Aos 38 minutos da primeira etapa, Jamerson cruza e Erick domina dentro da área. O atacante rola para a meia-lua e Emmanuel Martínez chuta de primeiro. A bola pega em Bobadilla e engana Rafael.
Veja o segundo gol:
Aos 24 minutos da segunda etapa, Lucas Moura inicia a jogada pelo meio após cobrança de lateral e aciona Bobadilla. O meia chuta, a bola desvia na marcação e sobra para Gustavo Santana, que finaliza de voleio dentro da área, exigindo grande defesa de Lucas Arcanjo. No rebote, Calleri completa para as redes.
Veja o terceiro gol:
Como chegam as equipes?
O São Paulo vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão. A equipe perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro, no dia 7 de outubro, no Mineirão, e havia sido derrotada pelo Santos por 2 a 1, no Morumbis, em 2 de outubro. Antes da sequência negativa, o Tricolor venceu o Internacional por 1 a 0, em casa, no dia 19 de setembro.
O Vitória, por sua vez, chega embalado pela goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, no dia 7 de outubro. Antes disso, a equipe havia perdido por 3 a 1 para o Cruzeiro, em casa, no dia 20 de setembro.
Com 36 pontos, o São Paulo ocupa a 11ª colocação do Brasileirão e busca a recuperação para evitar uma aproximação maior da zona de rebaixamento.
➡️Com Lucas de volta, São Paulo carrega marca invicta em casa contra o Vitória
Do outro lado, o Vitória também soma 36 pontos, mas aparece na 12ª posição. A equipe comandada por Jair Ventura tenta manter os resultados positivos para abrir vantagem em relação à parte de baixo da tabela.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de São Paulo x Vitória
São Paulo x Vitória
30ª rodada do Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 10 de outubro, às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Anne Kesy Gomes de As (AM)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)
São Paulo
São Paulo tem retornos de titulares contra o Vitória; veja a escalaçãoHá 2 horas
Futebol Nacional
CBF muda árbitro de São Paulo x Vitória após pedido de dispensaHá 8 horas
São Paulo
Com Lucas de volta, São Paulo carrega marca invicta em casa contra o VitóriaHá 9 horas
São Paulo
Lucas Moura pode alcançar marca rara com retorno após lesão no tendão de AquilesHá 16 horas
São Paulo
Fantasma das lesões volta ao São Paulo e expõe desafio na reta final do anoHá 1 dia
Onde Assistir
São Paulo x Vitória: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Mais LANCE!