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Flamengo alfineta Palmeiras em publicação: 'Dominando'

Rubro-Negro publicou mensagem provocativa ao Alviverde

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 23:36
Supervisionado porAndré Carbone,
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Zayn, com a camisa do Palmeiras, em show no Nubank Parque
Zayn, com a camisa do Palmeiras, em show no Nubank Parque (Foto: Reprodução)

O cantor britânico Zayn Malik chamou a atenção durante um show realizado neste sábado (10), no Nubank Parque, estádio do Palmeiras, ao aparecer com a camisa do Flamengo. O Rubro-Negro, ao saber, publicou em suas redes sociais as fotos com legendas provocativas.

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Publicação do Flamengo sobre o show de Zayn
Publicação do Flamengo sobre o show de Zayn (Foto: Reprodução)

O artista, ex-integrante do grupo One Direction, percebeu a situação e retirou o uniforme rubro-negro pouco depois, pedindo desculpas aos fãs presentes.

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➡️Zayn Malik usa camisa do Flamengo em estádio do Palmeiras e comete gafe

Na sequência, o cantor vestiu uma camisa do Palmeiras, time dono da casa, mas a reação do público não foi a esperada. Ao perceber as vaias dos fãs, o britânico brincou com a situação e afirmou que teria voltado pelado ao palco se soubesse que a escolha do uniforme provocaria aquela reação.

Zayn Malik já vestiu outras camisas do futebol sul-americano

A relação do artista com o futebol sul-americano não é novidade. Em 2014, Zayn já havia aparecido com a camisa do Boca Juniors, da Argentina, além de ter usado o uniforme da Seleção Brasileira em outra ocasião.

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O episódio deste sábado repercutiu nas redes sociais, com torcedores e fãs brincando com a escolha dos clubes e comentando a reação do cantor ao perceber a gafe. Durante a apresentação, Zayn também demonstrou carinho pelo país e declarou:

— Toda vez que me perguntam qual meu lugar favorito além de casa, eu digo Brasil.

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