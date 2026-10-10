O São Paulo terá novidades na escalação para enfrentar o Vitória neste sábado (10), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Iago e Rafael voltam ao time titular, enquanto Lucas Moura foi liberado para jogar por pouco tempo e ficará à disposição do técnico para o confronto.

➡️ Lucas Moura pode alcançar marca rara com retorno após lesão no tendão de Aquiles

Recuperado de uma ruptura no tendão de Aquiles da perna direita, Lucas Moura volta a ser relacionado após pouco mais de cinco meses em recuperação. O meia-atacante participou de atividades com bola durante a semana e poderá ganhar minutos em campo. A expectativa é que ele atue por cerca de 20 minutos, enquanto Djhordney aparece entre os titulares.

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O São Paulo ainda terá desfalques para o duelo e busca se recuperar no Brasileirão após duas derrotas consecutivas. A equipe ocupa a 11ª colocação, com 36 pontos, mesma pontuação do Vitória, que aparece logo atrás na tabela.

Entre as ausências confirmadas estão Danielzinho (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Nicolas (sutura no menisco do joelho esquerdo), Aurélio Buta (lesão no menisco do joelho direito), Domingos Duarte (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito) e Luciano (dores no adutor direito).

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Escalação do São Paulo:

Rafael; Newton Jr., Arboleda, Sabino e Lucas Ramon; Bobadilla, Djhordney e Iago; Artur, Gustavo Santana e Calleri.

Pendurados: Luciano, Wendell, Lucas Ramon, Danielzinho, Djhordney, Ferreirinha e André Silva.