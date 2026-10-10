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Conmebol define arbitragem de Fluminense x Palmeiras pela semifinal da Libertadores

Argentino Facundo Tello comandará a partida de ida, na quarta-feira (14), no Maracanã, que terá ingressos esgotados

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 17:58
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Facundo Tello será o árbitro de França x Marrocos na Copa do Mundo
Facundo Tello será o árbitro de Fluminense x Palmeiras (Foto: Divulgação)

A Conmebol definiu a arbitragem para o confronto entre Fluminense e Palmeiras, na próxima quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O argentino Facundo Tello será o responsável pelo apito, com Silvio Trucco, também da Argentina, no comando do VAR.

Tello terá como assistentes os compatriotas Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade. O quarto árbitro será Nazareno Arasa em Fluminense x Palmeiras.

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O argentino já comandou partidas importantes do Fluminense. Em fevereiro de 2024, apitou a vitória por 2 a 0 sobre a LDU, no Maracanã, que garantiu ao Tricolor o título da Recopa Sul-Americana. No mesmo ano, também esteve à frente da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, pela ida das quartas de final da Libertadores.

Tello também foi o árbitro da final da Libertadores de 2024, quando o Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 1, em Buenos Aires.

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Confira a escala de arbitragem

  • Árbitro: Facundo Tello (ARG)
  • Assistente 1: Juan Pablo Belatti (ARG)
  • Assistente 2: Gabriel Chade (ARG)
  • Quarto árbitro: Nazareno Arasa (ARG)
  • VAR: Silvio Trucco (ARG)
  • AVAR: Lucas Novelli (ARG)
  • AVAR 2: Héctor Paletta (ARG)

O Fluminense recebe o Palmeiras na quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã, pelo primeiro confronto da semifinal. A partida de volta será disputada no dia 21 de outubro, no Nubank Parque, em São Paulo, também às 21h30.

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O vencedor enfrentará Flamengo ou Estudiantes na final, marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Ingressos esgotados para Fluminense x Palmeiras

O Fluminense terá casa cheia para enfrentar o Palmeiras no Maracanã. Todos os ingressos disponíveis para o jogo de ida da semifinal da Libertadores foram esgotados neste sábado (10). A expectativa é de mais de 60 mil torcedores no estádio.

O Tricolor recebeu autorização do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) para comercializar a carga máxima, estimada em aproximadamente 65 mil entradas. Na sexta-feira (9), o clube já havia ultrapassado a marca de 45 mil ingressos vendidos.

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A torcida do Fluminense também esgotou os quatro mil ingressos destinados aos visitantes para a partida de volta, em São Paulo. Toda a carga foi vendida em apenas três minutos, ainda na primeira etapa de comercialização para sócios.

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