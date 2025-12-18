Após correr risco de falência, o Paraná Clube deu mais um passo importante para a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Os credores protocolaram o novo plano modificativo de pagamento da Recuperação Judicial (RJ) nesta quinta-feira (18), em alinhamento com o Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Esse movimento era necessário para o andamento da transição da associação para a NextPlay Capital Ltda, que fez uma proposta de R$ 212 milhões a R$ 682 milhões por 90% das ações da SAF. A juíza da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Mariana Gluszcynski Fowler Gusso, tem que apreciar o documento para homologar ou solicitar novas alterações, algo que só deve ocorrer na volta do recesso judiciário, de 19 de dezembro a 20 de janeiro.

A empresa, que chegou a desistir da compra no final de novembro por 'desavenças' com os credores, entrou em consenso depois da entrada do banco Genial, que é o principal investidor dela, para destravar a compra. O empecilho principal era a desconfiança dos credores pelo pagamento da Recuperação Judicial (R$ 89,92 milhões) através da sub-sede da Kennedy.

continua após a publicidade

O patrimônio não pode ser vendido ou leiloado, de acordo com a lei municipal nº 1550/1958, por ser um terreno doado para fins esportivos e sociais. Em assembleia, os credores tentaram se proteger e haviam definido um preço mínimo para a venda ou leilão do terreno por R$ 70,8 milhões, mas agora aceitaram diminuir a quantia.

O patrimônio irá a leilão por R$ 60 milhões, valor destinado exclusivamente para a recuperação judicial, e o banco parceiro da NextPlay pode igualar eventual proposta superior. Dentro do acordo, os credores receberão em 10 parcelas de R$ 6 milhões, com carência de um ano.

continua após a publicidade

Com o leilão, feito em até 60 dias após a homologação do plano modificativo da RJ, os impedimentos de impenhorabilidade e inalienabilidade saem de cena. A finalidade social e esportiva, contudo, ainda precisa ser discutida com a Prefeitura de Curitiba, algo que a investidora e o banco estão em conversas avançadas.

Depois, os futuros donos da SAF têm que entrar em acordo com o Espaço Torres. A empresa de entretenimento tem direito a explorar os salões sociais da Kennedy até 2032, com multa rescisória de R$ 13 milhões (diminui a cada ano).

Futura dona da SAF do Paraná negocia a compra da Vila Capanema

A outra novidade apurada pelo Lance! é que a NextPlay conversa com a União, pessoa jurídica de direito público que representa o Governo Federal, para a compra definitiva da Vila Capanema, em valores ainda negociáveis. No último cálculo, de 2020, o estádio Durival Britto e Silva estava avaliado em R$ 53,8 milhões, e a investidora havia planejado R$ 60 milhões para o local.

Vale lembrar que a praça esportiva pertencia à Rede Ferroviária Federal S.A., extinta em 2007, e passou para o governo federal. Em 2016, por decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), o Paraná perdeu a posse definitiva do terreno em uma disputa de mais de 40 anos.

Três anos depois, o Tricolor conseguiu a concessão da Vila até 2048, com acordo prorrogável por mais 30 anos. A manobra veio através de uma Medida Provisória (MP) que virou a lei 13.813/2019, assinada pelo então presidente Jair Bolsonaro.

Já em dezembro de 2021, o TRF-4 determinou que o Paraná precisaria reembolsar a União em R$ 6,3 milhões pelo uso do estádio desde 1971 - o valor total era de R$ 12,7 milhões, mas teve um desconto de 50%. Além disso, o clube teria que pagar aluguel de R$ 210 mil mensais ao governo federal para seguir atuando em sua "casa". Essas quantias nunca foram pagas.

Próximos passos da SAF do Paraná

Após a homologação do plano, já feito por adesão dos credores para acelerar o processo e evitar uma assembleia geral, o Conselho Deliberativo do Paraná também precisa aprovar a proposta da NextPlay com inclusão do leilão da Kennedy. A previsão é que isso ocorra até o final de janeiro.

O rito completo para o Tricolor sair de associação para SAF só deve ser concluído no final do primeiro semestre ou começo do segundo semestre de 2026 por conta da burocracia. Paralelo a isso, para não ficar refém da burocracia, a NextPlay já começou a transição de gestão do Paraná.

Os novos técnico e executivo de futebol serão anunciados em 2 de janeiro, em consenso entre o clube e a empresa. O Paraná e a NextPlay devem se pronunciar na sexta-feira (19), data de aniversário de 36 anos do clube, para explicar o movimento da SAF.

Em campo, após novo rebaixamento da elite estadual, o Tricolor tem a Segundona do Campeonato Paranaense e a Taça Paraná como calendário no ano que vem. O estadual começa no fim de fevereiro, enquanto o outro torneio está previsto para depois da Copa do Mundo.

➡️ Veja mais notícias do Paraná Clube

A proposta da NextPlay pela SAF do Paraná Clube

Investimento no futebol

R$ 212 milhões (valor mínimo) a R$ 682 milhões (valor máximo) R$ 10 milhões para a construção de Centro de Treinamento na sub-sede do Boqueirão (até 2028) R$ 60 milhões para a Vila Capanema R$ 10 milhões anuais para o futebol (sem divisão) R$ 21,9 milhões (Série D) R$ 28 milhões (Série C) R$ 46,8 milhões (Série B) R$ 85 milhões (Série A)

Dívidas

R$ 42 milhões para a Receita Federal do Brasil e o Banco Central do Brasil (Bacen) R$ 2,8 milhões para Comissão Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF R$ 60 milhões para a Recuperação Judicial no leilão da Kennedy (através de um banco parceiro)

Comitê de credores comemora avanço por SAF do Paraná

"Na presente data, alcançamos um marco relevante no processo de recuperação do Paraná Clube enquanto instituição, criando condições concretas para o início da etapa de implementação do plano de pagamentos a todos aqueles que, de algum modo, contribuíram ao longo dos anos para a sustentação deste tradicional clube do futebol brasileiro.

Na qualidade de Comitê de Credores, registramos que o resultado ora apresentado é fruto de um esforço técnico intenso, materializado em dezenas de reuniões, inúmeras horas de trabalho, avaliações sucessivas de alternativas e amadurecimento de propostas, até que se consolidasse, com realismo e responsabilidade, a solução juridicamente possível e economicamente viável diante da complexidade do caso.

O alinhamento de interesses e direitos de múltiplos polos — BACEN, União, credores concursais e extraconcursais, créditos ilíquidos, estrutura associativa, operação do futebol, prazos processuais, sensibilidade institucional junto à torcida e, por fim, um investidor — exigiu elevada capacidade de coordenação e rigor na construção de um encaminhamento que preservasse legalidade, viabilidade e equilíbrio.

Expressamos nosso agradecimento à paciência e à postura colaborativa de todos os credores e de seus patronos, bem como ao Administrador Judicial e às Procuradorias envolvidas (BACEN e União) e ao corpo jurídico do Paraná Clube e seu comitê.

De igual modo, registramos nosso reconhecimento aos investidores, a quem desejamos pleno êxito no desafio que se inicia, que compreenderam a natureza e a legitimidade das exigências formuladas no contexto do procedimento, contribuindo para a convergência de entendimentos.

Também enaltecemos, de forma especial, os mais de 500 credores — trabalhadores, investidores e fornecedores — que, no passado, aportaram recursos, trabalho, energia e ideias, dentro e fora de campo, permitindo que o Paraná Clube mantivesse sua trajetória.

Protocolamos, em conjunto, um plano que busca viabilizar a recuperação do Clube e assegurar aos credores aquilo que lhes é de direito: a justa remuneração pelo trabalho e pelas obrigações assumidas.

Aguardamos, a partir de agora, a análise judicial quanto à conformidade legal dos termos apresentados e, ao final, a deliberação de aprovação, em conjunto com o Administrador Judicial, para que se possa avançar às etapas subsequentes.

O Comitê de Credores continuará atento e desempenhando suas funções processuais com grande afinco garantindo o integral cumprimento do plano.

Cordialmente, Comitê de Credores do Paraná Clube (PRC)".