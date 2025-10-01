menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Paraná Clube abre edital para a venda da SAF; veja valores e detalhes

Tricolor tem um favorito para adquirir a SAF por 10 anos

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 01/10/2025
08:30
Camisa Paraná Clube 2025
imagem cameraParaná está na Segundona estadual e sem divisão nacional para 2026. Foto: Marcus Benedetti/Paraná
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Paraná Clube abriu um edital na terça-feira (30) para a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), em documento obtido com exclusividade pelo Lance!. A oferta mínima é de R$ 212 milhões por 90% das ações.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A documentação já está protocolada na Justiça, dentro do processo de Recuperação Judicial (RJ), e traz o detalhamento do possível investimento. O investidor que comprar o Tricolor precisa cumprir exigências, como investimentos em estrutura e no futebol.

O processo competitivo será realizado por certame judicial, mediante apresentação de propostas fechadas. Os interessados têm cinco dias úteis em outubro para apresentar o modelo financeiro, com garantias, e se habilitarem.

continua após a publicidade

Se preencherem os requisitos, os investidores terão mais 15 dias úteis para apresentarem as propostas. O vencedor para comprar a SAF do Paraná será conhecido em sessão aberta, com dia e horário a serem definidos pela Justiça.

Os detalhes do edital da SAF do Paraná Clube

  1. valor mínimo: R$ 212 milhões
  2. R$ 42 milhões para dívidas com a Receita Federal do Brasil e o Banco Central do Brasil (Bacen)
  3. R$ 10 milhões para a construção de Centro de Treinamento na sub-sede do Boqueirão (até 2028)
  4. R$ 60 milhões para a Vila Capanema
  5. R$ 10 milhões anuais para o futebol (sem divisão)
  6. R$ 21,9 milhões (Série D)
  7. R$ 28 milhões (Série C)
  8. R$ 46,8 milhões (Série B)
  9. R$ 85 milhões (Série A)

Esses valores mínimos, vale destacar, serão feitos pela SAF vencedora se as receitas próprias não forem suficientes para cobrir as respectivas despesas e custos de investimentos.

continua após a publicidade

SAF do Paraná Clube tem um favorito

A corrida pela SAF paranista, inclusive, tem um favorito para os próximos 10 anos: Nextplay Capital, que está em tratativa desde março. O grupo de emprésarios brasileiros e estrangeiros, liderado por Pedro Weber, que seria o futuro CEO, conseguiu o direito de preferência e tem até três dias úteis para cobrir a oferta concorrente.

Essa manobra é denominada 'stalking horse bidder', quando a empresa (Paraná) busca um interessado (investidor) para estabelecer um lance mínimo na venda dos ativos e que não veja por um valor muito abaixo do mercado. A estratégia é ter uma negociação prévia em que a primeira proposta condicionará os valores para eventuais investidores.

As quantias do edital, basicamente, foram feitos pela Nextplay para nortear o processo. A diretoria do Paraná e o Comitê de Credores concordaram.

Os demais interessados, por exemplo, precisam fazer uma proposta 10% superior à da Nextplay para poder concorrer na compra da SAF. Caso essa empresa não seja a escolhida na venda da SAF, o investidor que comprar o clube tem que pagar R$ 2 milhões à Nextplay por ter iniciado a operação.

Paraná Clube desiste de torneio por falta de dinheiro

No mês retrasado, o Paraná desistiu de disputar a Taça FPF por falta de dinheiro. A competição dá vaga para a Copa do Brasil de 2026.

O torneio, que não acontecia desde 2019 e iniciou na metade de setembro, era um pedido recorrente do próprio Paraná por estar sem calendário nacional. O clube jogou a Série D pela última vez em 2022 e caiu novamente para a Segundona do Campeonato Paranaeste nesta temporada.

Para justificar a desistência, o Tricolor citou a "inviabilidade econômica e estrutural do torneio" e lamentou que a Taça FPF dará vaga para a Copa do Brasil e não para o Brasileirão. A retomada da competição, vale lembrar, estava programada no calendário da Federação Paranaense de Futebol (FPF) desde novembro do ano passado.

Além disso, o Paraná cita que está "em tratativas envolvendo a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF)".

Em crise no futebol, Paraná Clube aposta em outros esportes

torcida Paraná Clube futsal
Torcida do Paraná Clube em jogo de futsal, no ginásio do Tarumã. Foto: Rui Santos/Paraná

Com calendário curto no futebol, o Paraná Clube decidiu apostar em outros esportes para manter a torcida ativa em uma (longa) fase de crise no futebol. De forma terceirizada, o Tricolor possui equipes de futsal, futevôlei, futebol americano e fut7.

O futsal, que disputa o Campeonato Brasileiro, é gerenciada por uma associação. O futevôlei é uma parceria com o Copacabana Sports, centro de treinamento no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. Já no futebol americano, o Tricolor se juntou com o Guardian Saints, uma das principais equipes paranaenses na modalidade. Por fim, no fut7, a equipe treina na sede da Kennedy e participa de torneios estaduais.

Paraná Clube tem prejuízo de R$ 8,4 milhões em 2024

De acordo com o balanço financeiro, o Paraná teve prejuízo de R$ 8,4 milhões no ano passado. O clube disputou apenas a Segundona do Campeonato Paranaense, competição vai jogar novamente em 2026 após a queda neste ano.

Já a dívida total subiu de R$ 162,7 milhões para R$ 171,6 milhões.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias