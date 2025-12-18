Conselho do São Paulo aprova orçamento para 2026
Conselho aprovou orçamento para 2026
O resultado da votação do orçamento para 2026 foi divulgado nesta quinta-feira (18). O Lance! teve acesso aos números, e o planejamento acabou aprovado pelo Conselho Deliberativo do São Paulo por uma margem apertada.
Ao todo, 112 conselheiros votaram a favor (50,23%), enquanto 107 rejeitaram a proposta (47,98%). Outros quatro optaram pela abstenção. A diferença mínima entre os votos favoráveis e contrários chamou a atenção nos bastidores.
O orçamento prevê receitas de R$ 931,8 milhões, sendo R$ 180 milhões oriundos da venda de jogadores. Em meio às discussões sobre uma possível separação entre o social e o futebol, também entraram em pauta gastos relacionados à festa junina e a outros eventos do clube.
Alguns pontos geraram polêmica durante o debate, como a previsão de R$ 3,5 milhões apenas para a realização da festa junina. A projeção financeira ainda aponta para um superávit de aproximadamente R$ 37,9 milhões em 2026.
A reunião que discutiu o orçamento ocorreu na quarta-feira, dia 17. Douglas Schwartzmann e Mara Casares, envolvidos no escândalo de venda clandestina de ingressos de camarotes do Morumbis após o vazamento de áudios nesta semana, não participaram do encontro. Ambos solicitaram licença de seus cargos.
Mesmo sob clima tenso após as polêmicas recentes, a reportagem apurou que grande parte da reunião foi dedicada à análise do orçamento, com mediação do presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres. Alguns pontos específicos do planejamento foram debatidos, enquanto Julio Casares, presidente do clube, não se manifestou.
Reunião acabou após protestos de torcedores do São Paulo
A reunião estava acontecendo no salão nobre, que fica no Morumbis, mas foi interrompida após protesto de torcedores no portão.
Inclusive, o Lance! apurou que alguns representantes de organizadas do São Paulo também estavam presentes. A polícia militar apareceu para conter, enquanto Olten Ayres, presidente do Conselho, chegou a conversar com alguns torcedores que estavam presentes na porta.
