A final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes terá um reencontro marcado por desentendimentos entre ex-companheiros. Marlon Freitas e Joaquín Correa, conhecido como Tucu Correa, jogaram juntos no Botafogo em 2025.

Em março deste ano, durante um Palmeiras x Botafogo, o primeiro de Marlon contra o antigo clube, Tucu afirmou que o ex-parceiro de equipe havia sido o pior capitão com quem já trabalhou.

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O episódio aconteceu no Allianz Parque, após a vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Botafogo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A discussão começou ainda durante a partida e continuou depois do apito final, quando jogadores das duas equipes precisaram intervir para separar os envolvidos.

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Relembre briga entre Tuco Correa e Marlon durante Palmeiras x Botafogo

Aos 43 minutos do segundo tempo, Correa cometeu uma falta dura em Marlon Freitas, que permaneceu caído no gramado. Jogadores do Botafogo cobraram que o ex-companheiro se levantasse, dando início ao desentendimento. O atacante argentino recebeu cartão amarelo pelo lance.

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Depois do jogo, a tensão aumentou. Marlon discutiu com outros jogadores do Botafogo, entre eles Álvaro Montoro, Vitinho e Marçal, mas foi com Correa que aconteceu o confronto mais acalorado. O argentino afirmou que o volante havia sido o pior capitão com quem já trabalhou na carreira.

A confusão se estendeu até as proximidades do túnel de acesso aos vestiários.

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Marlon Freitas deixou Botafogo com marca de "traição"

O desentendimento aconteceu em meio ao desgaste da relação entre Marlon Freitas e parte do elenco botafoguense. Capitão nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024, o volante deixou o clube em janeiro de 2026 para defender o Palmeiras.

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A saída e as declarações posteriores do jogador incomodaram o torcedor alvinegro. Entre os pontos de atrito estava a afirmação de Marlon de que o Campeonato Paulista conquistado pelo Palmeiras havia sido o título mais marcante de sua carreira, à frente da Libertadores e do Campeonato Brasileiro vencido pelo clube carioca.

Dias depois da confusão, o Botafogo retirou uma fotografia de Marlon Freitas beijando a taça da Libertadores do corredor de acesso ao gramado do Estádio Nilton Santos. A imagem foi substituída por uma de Marçal.

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Reencontro na final da Libertadores: Palmeiras x Estudiantes

Sete meses depois da confusão, Marlon Freitas e Tucu Correa estarão em lados opostos na decisão continental. O volante permaneceu no Palmeiras, enquanto o atacante argentino deixou o Botafogo em agosto e retornou ao Estudiantes, clube pelo qual iniciou a carreira profissional.