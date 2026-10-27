Na tarde desta terça-feira (27), o dirigente do Cruzeiro, Bruno Spindel, representou o clube no Conselho Técnico do Campeonato Mineiro de 2027. Em resposta à pergunta do Lance!, o diretor ressaltou a posição vencida da equipe, mas destacou também o respeito pela decisão coletiva.

– O ponto principal do Cruzeiro aqui eram as 11 datas, pela questão do congestionamento do calendário. E também a final em jogo único, que acreditamos que engrandece a competição, é um padrão de final que tem nas grandes competições da América do Sul e na Europa. Copa do Brasil e Libertadores são assim, mas respeitamos a decisão democrática, a Federação Mineira, e vamos lutar para manter o título que conquistamos esse ano e tratar com todo respeito e grandeza que o Campeonato Mineiro merece – relatou o dirigente.

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Campeonato Mineiro 2027

A principal mudança do Campeonato Mineiro para 2027 é a final, que volta a contar com jogos de ida e volta. Além disso, o torneio também terá quartas de final. Com isso, a competição passa a ter 12 datas (seis na primeira fase e jogos de ida e volta nas quartas, semi e final).

Este foi um dos poucos pontos de divergência na reunião. O Lance! apurou que o Cruzeiro foi o único entre os 12 clubes que se opôs à decisão.

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O Lance! também apurou que o Atlético-MG entendeu que a final em jogo único não foi tão lucrativa para os clubes. Com final em dois jogos, cada equipe ficará com a bilheteria que arrecadar em seus jogos em casa.

O Campeonato Mineiro de 2027 terá 12 equipes divididas em dois grupos. Os times do Grupo A enfrentam os do Grupo B e vice-versa. Posteriormente, os quatro primeiros de cada grupo se classificam para as quartas de final e os últimos de cada agrupamento são rebaixados.

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Troféu do Campeonato Mineiro SICOOB 2027 em pedestal azul com fundo geométrico. (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Os eliminados nas quartas de final irão disputar o Troféu Inconfidência, enquanto os dois clubes que não se classificarem para a segunda fase e nem forem rebaixados, terão suas campanhas nesse torneio encerrados.

Os grupos foram os seguintes

GRUPO A

Atlético-MG

Pouso Alegre

North

Tombense

Betim

Villa Nova-MG



GRUPO B

Cruzeiro

América-MG

URT

Uberlândia

Itabirito

Democrata SL