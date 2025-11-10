Palmeiras ou Flamengo? 33ª rodada afeta chances de título do Brasileirão

A 33ª rodada do Brasileirão chegou ao fim, e os resultados do fim de semana mexeram com as chances de Flamengo e Palmeiras conquistarem o troféu. Isso porque, enquanto o Rubro-Negro derrotou o Santos no Maracanã, o Alviverde perdeu fora de casa para o Mirassol. Com isso, os cariocas igualaram os 68 pontos dos paulistas, que ainda levam vantagem no número de vitórias.

Desta forma, as probabilidades de título de cada um dos rivais estão mais próximas, mas o Verdão segue como amplo favorito. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances dos comandados de Abel Ferreira levantarem a taça é de 65,6%., enquanto a equipe tem 33,4% de possibilidades. Antes, a vantagem era de 74,8% contra 21,7%.

Além da dupla, Cruzeiro e Mirassol ainda aparecem com chances matemáticas de conquistar o Campeonato Brasileiro. A Raposa tem 1% de probabilidade após o empate por 0 a 0 com o Fluminense, enquanto o Leão, que venceu o Palmeiras no domingo (9), tem 0,005%.

A Data Fifa, que se inicia nesta segunda-feira (10), será crucial na corrida pelo título do Brasileirão. Desfalcados, Flamengo e Palmeiras precisarão cumprir jogos atrasados e entram no próximo sábado (15). O Rubro-Negro visita o Sport na Arena Pernambuco às 18h30 (de Brasília), enquanto o Alviverde encara o Santos na Vila Belmiro às 21h.

