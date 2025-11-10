menu hamburguer
Futebol Nacional

Palmeiras ou Flamengo? 33ª rodada afeta chances de título do Brasileirão

Equipes estão empatadas em pontos, mas o Verdão leva vantagem no número de vitórias

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/11/2025
06:55
Flamengo Palmeiras
imagem cameraFlamengo e Palmeiras dispuram o título do Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/CRF)
  Matéria
  • Mais Notícias

A 33ª rodada do Brasileirão chegou ao fim, e os resultados do fim de semana mexeram com as chances de Flamengo e Palmeiras conquistarem o troféu. Isso porque, enquanto o Rubro-Negro derrotou o Santos no Maracanã, o Alviverde perdeu fora de casa para o Mirassol. Com isso, os cariocas igualaram os 68 pontos dos paulistas, que ainda levam vantagem no número de vitórias.

Além da dupla, Cruzeiro e Mirassol ainda aparecem com chances matemáticas de conquistar o Campeonato Brasileiro. A Raposa tem 1% de probabilidade após o empate por 0 a 0 com o Fluminense, enquanto o Leão, que venceu o Palmeiras no domingo (9), tem 0,005%.

A Data Fifa, que se inicia nesta segunda-feira (10), será crucial na corrida pelo título do Brasileirão. Desfalcados, Flamengo e Palmeiras precisarão cumprir jogos atrasados e entram no próximo sábado (15). O Rubro-Negro visita o Sport na Arena Pernambuco às 18h30 (de Brasília), enquanto o Alviverde encara o Santos na Vila Belmiro às 21h.

Flamengo Palmeiras Brasileirão
Flamengo e Palmeiras disputam o título do Brasileirao 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)

