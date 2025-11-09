Série B: Coritiba bate o Paysandu e chega a 99,9% de chance de acesso
Coxa ganha do Papão e pode retornar à Série A na próxima rodada
O Coritiba venceu o Paysandu por 2 a 1 na noite deste domingo (9), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B, e chegou a 99,9% de chance de acesso, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Dellatorre e Iury Castilho fizeram os gols do Coxa, e Quintana descontou para o Papão.
Com o resultado, o Coritiba segue na liderança isolada, com 64 pontos, seis pontos acima do quinto colocado Criciúma, a dois jogos do fim da Segundona. Rebaixado para a Série C na rodada passada, o Paysandu é o lanterna, com 27 pontos.
Como foi o jogo?
O Coritiba aproveitou um adversário desconfigurado, com saídas antecipadas e muitos atletas da base, para abrir o placar cedo. Aos 5, Dellatorre pegou a sobra da falta, driblou dois marcadores e bateu colocado, de esquerda, no canto direito do goleiro Matheus Nogueira. 1x0.
Pouco depois, o arqueiro do Paysandu sofreu um choque na cabeça em disputa com Dellatorre e precisou sair de ambulância, ativando o 'protocolo de concussão' que dá direito a seis substituições - Gabriel Mesquita o substituiu. Em vantagem, o Coxa deixou o tempo passar e manteve a partida em ritmo de treino, com o Papão tendo apenas uma finalização com Marcelinho para fora.
Com 39, quando acelerou os passes no campo ofensivo, o time alviverde ampliou. Iury Castilho tabelou com Dellatorre, a zaga afastou mal, e ele chutou forte de fora da área no mesmo canto do primeiro gol. 2x0.
Na volta do intervalo, o Paysandu se assanhou aos poucos, foi para cima e conseguiu descontar aos 19. Após escanteio curto pela direita, Marcelinho cruzou na segunda trave, e Quintana apareceu sozinho para mandar às redes. 2x1.
O curioso é que a torcida da casa comemorou mais os gols do Coritiba do que o gol do Paysandu. A justificativa é que o rival Remo, terceiro colocado com 59 pontos, também está na briga pelo acesso. No fim, os times promoveram muita correria e erros de passe, sem criar oportunidades e finalizações.
O que vem por aí?
O Paysandu volta a campo contra o Amazonas na sexta-feira (14), às 20h (de Brasília), na Curuzu. Já o Coritiba recebe o Athletic-MG no sábado (15), às 16h30, no Couto Pereira, e garante o acesso com um empate. Os jogos são válidos pela 37ª rodada da Série B.
✅ FICHA TÉCNICA
PAYSANDU 1X2 CORITIBA
SÉRIE B DO BRASILEIRO - 36ª RODADA
📆 Data e horário: Domingo, 9 de novembro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Curuzu, em Belém (PA)
🥅 Gols: Dellatorre 5/1ºT e Iury Castilho 39/1ºT (Coritiba); Quintana 19/2ºT (Paysandu)
🟨 Cartões amarelos: Pedro Henrique e Marlon Douglas (Paysandu); Josué e Gustavo Coutinho (Coritiba)
🟥 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
⚽ESCALAÇÕES
PAYSANDU (Técnico: Ignácio Neto, interino)
Matheus Nogueira (Gabriel Mesquita); Lucca Carvalho (Matheus Capixaba), Quintana, Novillo e Reverson; André Lima, Gustavo Nicola (Carlos Eduardo) e Pedro Henrique; Marcelinho (Kauã Hinkel), Marlon Douglas (Vini Faria) e Denilson (Wendel Júnior).
CORITIBA (Técnico: Mozart)
Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson (Filipe Machado), Sebastián Gómez e Josué (Vini Paulista); Clayson (Carlos de Pena), Iury Castilho (Gustavo Coutinho) e Dellatorre (Everaldo).
