Abel revela incômodo com postura do Palmeiras e ignora fraco desempenho contra times do G6

O técnico Abel Ferreira iniciou a coletiva de imprensa após a derrota do Palmeiras para o Mirassol, por 2 a 1, na noite deste domingo (9), fora de casa, demonstrando incômodo pela forma como o time atuou. O português foi claro ao falar, mais de uma vez, que o adversário foi "muito melhor em todos os níveis" neste duelo.

continua após a publicidade

➡️ Em meio a baixas na Data Fifa, Palmeiras perde mais um titular no meio-campo contra o Santos

- Hoje, para mim, é muito fácil explicar esse jogo: o Mirassol foi muito melhor que o Palmeiras. Poderia arrumar desculpas, mas foi na técnica, tática, física, estratégica. O Mirassol hoje foi muito melhor do que o Palmeiras em todos os níveis - afirmou o treinador do Verdão.

Em relação ao fraco desempenho que o time teve até aqui contra os times do G6 do Campeonato Brasileiro, e terminará o torneio sem vitórias contra as seis melhores equipes até aqui. Abel Ferreira não acha tão relevante, já que todos os jogos valem os mesmos três pontos.

continua após a publicidade

- Só tem seis times no campeonato? Só jogamos contra o G6? Isso não me incomoda. O que me incomoda é a forma como nós jogamos hoje e como o adversário foi muito superior a nós em todos os níveis, isso incomoda-me, mas dar-lhes parabéns ao Mirassol, que foi melhor a todos os níveis - afirmou Abel.

- Isso é uma prova de regularidade, ganha quem fizer mais pontos e vamos ver no final quem tem mais pontos. A mim, dá-me igual, são os três pontos que a gente ganha, o contra o G6, G7 ou G1, são os mesmos que perdemos com o Bahia e outros, vale três pontos - completou o treinador.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras de Abel Ferreira no Brasileirão

O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, com 68 pontos, mas ao tropeçar diante do Mirassol neste domingo (9), viu o Flamengo empatar em número de pontos e colar na liderança do Brasileirão. Até aqui, foram 21 vitórias, cinco empates e seis derrotas em 32 partidas disputadas no Nacional.