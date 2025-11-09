menu hamburguer
Gol de ex-Flamengo em Mirassol x Palmeiras enlouquece torcedores

Equipes se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
20:48
Gabriel abriu o placar no confronto entre Mirassol e Palmeiras, pela 33ª rodada do Brasileirão (Foto: Ze Rafael Photo/UAI Foto/Gazeta Press)
Gabriel abriu o placar no confronto entre Mirassol e Palmeiras, pela 33ª rodada do Brasileirão (Foto: Ze Rafael Photo/UAI Foto/Gazeta Press)
O Mirassol saiu na frente do placar no confronto contra o Palmeiras, neste domingo (9), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Gabriel, ex-jogador do Flamengo, foi o responsável pelo gol do clube paulista.

O lance aconteceu logo no início da partida. O cronômetro marcava um minuto, quando o Mirassol, em sua primeira investida conseguiu balançar as redes.

Com o resultado momentâneo da partida, o clube carioca vai empatado em número de pontos do Alviverde na tabela do Brasileirão. O fato fez os torcedores do Flamengo irem à loucura nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

