Gol de ex-Flamengo em Mirassol x Palmeiras enlouquece torcedores
Equipes se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão
O Mirassol saiu na frente do placar no confronto contra o Palmeiras, neste domingo (9), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Gabriel, ex-jogador do Flamengo, foi o responsável pelo gol do clube paulista.
O lance aconteceu logo no início da partida. O cronômetro marcava um minuto, quando o Mirassol, em sua primeira investida conseguiu balançar as redes.
Com o resultado momentâneo da partida, o clube carioca vai empatado em número de pontos do Alviverde na tabela do Brasileirão. O fato fez os torcedores do Flamengo irem à loucura nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:
