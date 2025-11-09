Flamengo: Léo Pereira diz que saída de Neymar influenciou gols do Santos

O Flamengo dominou o Santos pela maior parte da vitória por 3 a 2 neste domingo (9), no Maracanã, mas levou susto com dois gols do adversário nos minutos finais na partida, justamente após Neymar deixar o jogo. Em entrevista após a partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão, Léo Pereira admitiu que a saída do camisa 10 do Peixe provocou desatenção na defesa rubro-negra e influenciou o placar.

— Sobre o Neymar, não tem nem o que comentar. O Neymar é craque. Onde ele está, dentro de campo, existe uma atenção maior e uma marcação mais dura, porque sabemos que não podemos dar espaço. De repente, quando ele saiu, acho que isso fez o nosso time relaxar um pouco, o que não poderia acontecer. A gente relaxou e acabou tomando dois gols. Mas, como eu falei, temos que dar o nosso melhor em campo, independentemente de quem esteja jogando, com ou sem Neymar — declarou o Léo.

O zagueiro do Flamengo, por outro lado, evitou relacionar os gols sofridos com uma possível queda de ritmo pelo placar e pela importância do restante da temporada.

— Claro que cada um tem o seu pensamento. Eu venho de uma sequência desgastante de jogos, mas, mesmo assim, quero estar em campo contribuindo. Nesse momento da temporada, não dá para se poupar, porque é o mês mais importante do ano. Precisamos deixar tudo dentro de campo, dar o máximo, para colher os frutos e conquistar os títulos que estamos disputando, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro — disse o camisa 4.

Léo Pereira comemora gol pelo Flamengo contra o Santos, que contou com o retorno de Neymar (Foto: Dhavid Normando/Gazeta Press)

