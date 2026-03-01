Palmeiras e São Paulo se enfrentam em histórico marcado por polêmicas; relembre

Falar de Palmeiras e São Paulo é tratar de uma das maiores rivalidades do país. Nos últimos anos, um novo capítulo ganhou espaço, o das polêmicas como protagonistas em decisões e encontros recentes. Neste domingo, 1º, as equipes se enfrentam pela semifinal do Campeonato Paulista, às 20h30, e o Lance! resgata alguns desses episódios.

Campeonato Paulista de 2025

Quando o assunto é decisão do Paulista entre as equipes, em um passado recente, também em semifinal, a polêmica resultou até em representação formal do São Paulo na Federação Paulista de Futebol.

No ano passado, o Palmeiras eliminou o São Paulo ao vencer por 1 a 0. O único gol foi marcado por Raphael Veiga, em cobrança de pênalti, após falta considerada duvidosa de Arboleda sobre Vitor Roque, em março.

O lance gerou forte revolta no lado tricolor. Posteriormente, a FPF admitiu, em ofício enviado ao São Paulo, que houve erro na decisão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

O árbitro de vídeo apontou contato de perna esquerda com perna esquerda e validou a penalidade. Ainda assim, Flávio Rodrigues de Souza não foi chamado para revisar o lance no monitor. Com o pênalti convertido por Veiga, o Tricolor foi eliminado.

Chute na bandeirinha

Nos elencos das duas equipes, há jogadores que já se enfrentaram diversas vezes. Alguns também acumularam desentendimentos em campo. Um dos episódios mais marcantes desse período envolve os chutes nas bandeirinhas de escanteio.

Em agosto de 2024, Luciano gerou polêmica ao comemorar um gol chutando a bandeirinha de escanteio com o escudo do Palmeiras, no Allianz Parque. A partida foi válida pelo Brasileirão, mas a repercussão se estendeu por meses.

Palmeiras e as polêmicas com a Copa do Brasil

Não somente o São Paulo chegou a protestar com arbitragem. Em 2022, o Palmeiras se revoltou com uma decisão em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Na ocasião, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconheceu a falha ao não checar o impedimento de Calleri em jogada que culminou em pênalti para o Tricolor, mas informou que a máquina foi resetada (reiniciada), impedindo a checagem tardia solicitada pelo Palmeiras.

A fatídica partida do Brasileirão em 2025

Um dos jogos mais barulhentos entre as equipes aconteceu em outubro de 2025. Pelo Campeonato Brasileiro, na vitória do Palmeiras por 3 a 2, vários lances foram citados, por ambos os lados, mas dois principais chamaram atenção: o pênalti não marcado em Tapia após Allan derrubar o chileno na área e a ausência do cartão vermelho para Andreas Pereira após uma dura entrada em Marcos Antônio. O clássico foi tão polêmico que o Tricolor chegou a enviar ofícios para a CBF, consultou a Fifa e viu a história terminar com o afastamento de Ramon Abatti Abel na época.

Arbitragem de Palmeiras x São Paulo é confirmada pela Federação Paulista

A arbitragem da decisão entre Palmeiras e São Paulo, que acontece neste domingo (1), foi definida pela Federação Paulista de Futebol. Daiane Muniz será a escolhida para o apito. O jogo acontecerá às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Veja a escala completa do clássico

Árbitro: Daiane Muniz

Árbitro Assistente 1: Neuza Ines Back

Árbitro Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa

Quarto Árbitro: Marianna Nanni Batalha

Quinto Árbitro: Izabela de Oliveira

Analista de Campo: Patricia Carla de Oliveira

VAR: Thiago Duarte Peixoto