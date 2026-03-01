Dorival elogia consistência do Corinthians e explica eliminação: 'Erro mínimo'

O técnico Dorival Júnior analisou a derrota do Corinthians por 1 a 0 diante do Novorizontino, que eliminou a equipe da disputa do Campeonato Paulista. O time do Parque São Jorge criou mais oportunidades, mas encontrou dificuldades para converter chances em gol, encerrando a busca pelo bicampeonato.

O gol da equipe mandante foi marcado por Mayk aos 28 minutos da segunda etapa, quando o meia Rômulo acionou Robson pela direita, que cruzou na segunda trave. O lateral apareceu livre para completar para o fundo da rede.

— Foi um jogo disputado. Nós enfrentamos a equipe que fez a melhor campanha da competição, uma equipe que tinha a menor valência em posse de bola, só que, ao mesmo tempo, a equipe que mais criava e mais gols fez. Nós tivemos que ter um cuidado muito grande. Nós jogamos de uma maneira correta, sempre por fora do bloco, porque é uma equipe que joga muito em transição, queriam uma bola espetada por dentro, uma retomada. Nós não demos essa possibilidade. Tivemos um erro mínimo que nos causou a derrota, infelizmente. Foi o único erro que tivemos na partida. Tivemos a mesma jogada no primeiro tempo, que a bola caiu no pé do Bidu, uma batida nas costas do último zagueiro ou do lateral do Novorizontino e nós não fomos felizes — disse o treinador.

Novorizontino venceu o Corinthians por 1 a 0 (Foto: Fernando Vieira Sa/Agência F8/Gazeta Press) Agencia F8/Agencia F8

Na partida, o Corinthians registrou 13 finalizações, incluindo uma considerada grande oportunidade, e manteve 67% de posse de bola. Para Dorival Júnior, o principal problema da equipe foi a falta de pontaria.

— O que eu vejo é que estamos no caminho. A equipe jogou de maneira consistente, nós não poderíamos nos abrir excessivamente muito cedo, porque é uma equipe que sabe aproveitar como ninguém os espaços e a transição. Nós não demos essa possibilidade ao Novorizontino, mas infelizmente não tivemos uma noite feliz em termos de conclusões. Mesmo que nós tenhamos tido boa parte do tempo a bola nos pés, nós fomos efetivos — explicou.

— Novorizontino está de parabéns, pela campanha que realizou, merecidamente chega a uma final de Campeonato Paulista, tem um peso e um valor muito grandes. Temos de enaltecer e reconhecer quando o adversário tenha merecimentos. Foi o caso — concluiu Dorival Júnior.

Sequência do Corinthians

O Corinthians, eliminado da competição, volta a campo no dia 11 de março, contra o Coritiba, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Corinthians x Coritiba – Quarta-feira, 11/03, às 21h30

– Quarta-feira, 11/03, às 21h30 Santos x Corinthians – Domingo, 15/03, às 16h00

– Domingo, 15/03, às 16h00 Chapecoense x Corinthians – Domingo, 19/03, às 21h30

– Domingo, 19/03, às 21h30 Corinthians x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30

