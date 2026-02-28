Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo (1), ás 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri
Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (1°), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela semifinal do Paulistão. O confronto terá transmissão da Record (TV aberta), da TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming). Clique aqui para assistir na HBO Max.
Com melhor campanha geral em relação ao rival, o Palmeiras terá a vantagem do mando de campo na partida e defende retrospecto positivo atuando em seus domínios. Nos últimos dez jogos, são seis vitórias, três empates e apenas uma derrota.
Ficha do jogo
Para chegar às semifinais, o Palmeiras eliminou o Capivariano, em casa, por 4 a 0. Os gols foram marcados por Vitor Roque (duas vezes), Andreas Pereira, de pênalti, e Ramón Sosa. Já o São Paulo eliminou o Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, por 2 a 1, com gols de Damián Bobadilla e Lucas Moura.
Palmeiras e São Paulo se enfrentaram na primeira fase do Paulistão, no mesmo palco da partida deste domingo. Na ocasião, vitória alviverde por 3 a 1.
Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e São Paulo (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS x SÃO PAULO
CAMPEONATO PAULISTA - SEMIFINAL
📆 Data e horário: domingo, 1° de março às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), da TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming)
🕴️Arbitragem: Daiane Muniz
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto
Prováveis escalações
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio (Arias); Allan, Flaco López e Vitor Roque.
SÃO PAULO (Técnico: Crespo)
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Bobadilla, Danielzinho e Lucas Moura; Luciano e Calleri.
