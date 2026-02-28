menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo (1), ás 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri

Avatar
Lance!
Barueri (SP)
Dia 28/02/2026
09:18
Equipes se enfrentam neste domingo (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraEquipes se enfrentam neste domingo (Foto: Arte Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (1°), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela semifinal do Paulistão. O confronto terá transmissão da Record (TV aberta), da TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming). Clique aqui para assistir na HBO Max.

continua após a publicidade

Relacionadas

Com melhor campanha geral em relação ao rival, o Palmeiras terá a vantagem do mando de campo na partida e defende retrospecto positivo atuando em seus domínios. Nos últimos dez jogos, são seis vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Ficha do jogo

Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
PAULISTÃO
SEMIFINAL
Data e Hora
domingo, 1° de março, às 20h30 (de Brasília)
Local
Arena Barueri, em Barueri (SP)
Árbitro
Daiane Muniz
Assistentes
Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa
Var
Thiago Duarte Peixoto
Onde assistir

Para chegar às semifinais, o Palmeiras eliminou o Capivariano, em casa, por 4 a 0. Os gols foram marcados por Vitor Roque (duas vezes), Andreas Pereira, de pênalti, e Ramón Sosa. Já o São Paulo eliminou o Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, por 2 a 1, com gols de Damián Bobadilla e Lucas Moura.

continua após a publicidade

Palmeiras e São Paulo se enfrentaram na primeira fase do Paulistão, no mesmo palco da partida deste domingo. Na ocasião, vitória alviverde por 3 a 1.

Palmeiras x São Paulo - onde assistir
Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo, pela semifinal do Paulistão; veja onde assistir (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e São Paulo (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS x SÃO PAULO
CAMPEONATO PAULISTA - SEMIFINAL
📆 Data e horário: domingo, 1° de março às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), da TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming)
🕴️Arbitragem: Daiane Muniz
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto

continua após a publicidade

Prováveis escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio (Arias); Allan, Flaco López e Vitor Roque.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

SÃO PAULO (Técnico: Crespo)
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Bobadilla, Danielzinho e Lucas Moura; Luciano e Calleri.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

+ Aposte no duelo entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias