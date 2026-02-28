Anselmi exalta jogadores da base do Botafogo contra o Boavista: 'Me dão orgulho'

O Botafogo empatou sem gols com o Boavista, pela semifinal da Taça Rio, na noite deste sábado (28). Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, o resultado garantiu o Glorioso na final, em que enfrentará o Bangu.

Na curta coletiva de Martín Anselmi, o treinador falou sobre os garotos que entraram em campo, projetou o duelo contra o Barcelona de Guayaquil, pela pré-Libertadores, e falou sobre o mercado de transferências.

Como foi a coletiva de Martin Anselmi

Contra o Boavista, o Botafogo foi a campo com alguns nomes das categorias de base, como Caio Valle, Arthur Novaes, Gabriel Abdias e Gabriel Justino. Alguns deles também atuaram no jogo de ida, em que o Alvinegro construiu a vantagem. Anselmi elogiou o comportamento dos comandados.

- Quero focar nessa partida e nos rapazes, não na terça. Arrancamos ganhando de 2 a 0, placar que construímos no primeiro jogo, e esperávamos um adversário um pouco mais agressivo na hora de propor. Mas não foi assim. Nós ficamos e nos defendemos com a bola e tentamos criar uma oportunidade quando eles saltassem. Acho que essa foi a tónica do primeiro tempo. A partir do segundo tempo, sim, o jogo abriu um pouco, mas eu estou feliz pela atitude dos jovens e pela valentia que eles têm para jogar. A verdade é que, a mim, eles me dão orgulho.

Classificado para a final, o Glorioso vira a chave para mais um confronto decisivo. Na terça-feira (3/3), vai ao Equador para enfrentar o Barcelona no jogo de ida da última fase da pré-Libertadores.

- Sim, é claro que já estamos ligados a Barcelona, é um rival que conheço, conheço muitos jogadores do seu time. Eu enfrentei muitos deles, joguei muitas vezes lá, é um campo que conheço, uma torcida que conheço e um treinador também que conheço e que enfrentei. Então, acho que é um rival grande, um dos maiores do Equador, que tem bons jogadores, que tem jogadores de qualidade, que sabem fazer as diferenças quando tem que fazer, que lutaram em um jogo contra um rival que para mim é um dos que melhor joga na Argentina, que é o Argentino Juniors. Começaram perdendo o jogo fora de casa, e viraram em sua casa, levar eles aos pênaltis. Eu acho que estamos trabalhando nos jogos, já começamos a trabalhar e amanhã continuaremos. Entendo que para mim é muito importante o jogo de ida, então nós não queremos especular com um jogo em nossa casa na semana seguite. Para mim, agora não tem altitude, é um jogo em igualdade de condições, só que estamos de visitantes, mas temos que ir lá, fazer o nosso trabalho e tentar trazer a vitória que é o que nos vai permitir avançar. Eu não gosto de especular com o primeiro jogo em mata-mata, para mim é igual onde se joga o primeiro jogo, eu quero a vitória.

Por fim, falou sobre as movimentações de mercado do Botafogo nesta janela de trasnferências.

- Você sabe como é um futebol, sempre que há uma janela aberta as coisas podem acontecer, o mercado sempre tem surpresas, até último momento. Então não posso falar que está fechado ou que está aberto, posso falar que ainda se pode inscrever jogadores, se pode incorporar jogadores, então até o 3 de março falando de jogadores de fora e até 27 de março falando de jogadores dentro, enquanto isso continue aberto, podem acontecer coisas.

