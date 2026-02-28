Cruzeiro: Romero comemora classificação e projeta como Tite pode retomar confiança da torcida

O Cruzeiro garantiu, na noite deste sábado (28), a classificação para a final do Campeonato Mineiro com uma vitória por 1 a 0 contra o Pouso Alegre. Após a partida, o volante Lucas Romero comemorou o resultado e ressaltou como uma boa sequência pode retomar a confiança da torcida no trabalho de Tite.

– Nós contamos com o apoio da torcida como foi hoje. Mesmo empatando, classificaríamos. Mas queríamos muito vencer em nossa casa, com a torcida. A torcida apoiou até o fim. Fico muito feliz de disputar mais uma final. Sabemos do compromisso e da importância de representar o Cruzeiro. Tem gente que não dá importância para Estadual, mas o Cruzeiro tem que entrar em todas as competições para vencer – comentou o jogador.

– Felicidade, vencer sempre é bom, nos deixa felizes. Hoje teve um sabor diferente. Persistimos. Estávamos tentando de todos os jeitos, o goleiro fez grandes defesas. Falta caprichar no momento final. Com certeza foi uma afago para todos nós. O que vai respaldar nosso treinador são as vitórias. Não é falar aqui, mas sim dar uma resposta dentro de campo – projetou Romero.

Lucas Romero (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Pouso Alegre

Em uma partida marcada por duas lesões de jogadores titulares (Gerson e Cássio), o Cruzeiro bateu o Pouso Alegre por 1 a 0 e carimbou sua vaga na decisão do Campeonato Mineiro. O gol foi marcado por Kaio Jorge.

Classificado para a grande decisão, o Cruzeiro aguarda o clássico entre Atlético-MG e América-MG, que será realizado neste domingo. A final do Campeonato Mineiro será no próximo fim de semana, provavelmente no dia 7, no Mineirão.

