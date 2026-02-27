Arbitragem de Palmeiras x São Paulo é confirmada pela Federação Paulista

A arbitragem da decisão entre Palmeiras e São Paulo, que acontece neste domingo (1), foi definida pela Federação Paulista de Futebol. Daiane Muniz será a escolhida para o apito. O jogo acontecerá às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Aos 37 anos, faz parte do quadro de arbitragem da FPF, da CBF e da FIFA. Daiane apitou a decisão das quartas de final do São Paulo, na vitória contra o Bragantino, no último final de semana.

Inclusive, foi vítima de uma fala machista que partiu do zagueiro Gustavo Marques, do Bragantino. Após a partida, o zagueiro Gustavo Marques concedeu entrevista ainda no gramado à TNT Sports, reclamou da arbitragem e criticou a decisão da Federação Paulista de Futebol de escalar uma mulher para comandar o confronto decisivo.

Daiane Muniz será árbitra da decisão (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press) <br>

– Primeiramente, eu quero falar da arbitragem porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Era o sonho da gente chegar à semifinal ou até à final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para os jogos desse tamanho e não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então desculpa se estou falando alguma coisa para as mulheres – disse Gustavo.

Diante da repercussão negativa, o jogador foi até a zona mista do estádio e se pronunciou novamente, desta vez para pedir desculpas.

Veja a escala completa do clássico

Árbitro: Daiane Muniz

Árbitro Assistente 1: Neuza Ines Back

Árbitro Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa

Quarto Árbitro: Marianna Nanni Batalha

Quinto Árbitro: Izabela de Oliveira

Analista de Campo: Patricia Carla de Oliveira

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Veja o retrospecto das equipes em mata-mata

São Paulo vence o Palmeiras:

Paulistas - 1992 e 2021

Supercopa - 2024

Semifinal do Paulista - 1997, 1979, 1987, 1998 e 2019

Semifinal do Supercampeonato Paulista - 2002

Semifinal Rio-São Paulo - 1998 e 2002

Quartas de final da Copa do Brasil - 2000 e 2023

Oitavas de final da Copa do Brasil - 2022

Oitavas de final Libertadores - 1994, 2005 e 2006

Palmeiras vence o São Paulo: