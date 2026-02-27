menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCampeonato Paulista

Arbitragem de Palmeiras x São Paulo é confirmada pela Federação Paulista

Árbitra apitou a última rodada do São Paulo na decisão

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 27/02/2026
16:16
Atualizado há 2 minutos
daiane muniz
imagem cameraÁrbitra foi definida pela FPF nesta sexta-feira (Foto: Joisel Amaral/Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A arbitragem da decisão entre Palmeiras e São Paulo, que acontece neste domingo (1), foi definida pela Federação Paulista de Futebol. Daiane Muniz será a escolhida para o apito. O jogo acontecerá às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

continua após a publicidade

Relacionadas

Aos 37 anos, faz parte do quadro de arbitragem da FPF, da CBF e da FIFA. Daiane apitou a decisão das quartas de final do São Paulo, na vitória contra o Bragantino, no último final de semana.

Inclusive, foi vítima de uma fala machista que partiu do zagueiro Gustavo Marques, do Bragantino. Após a partida, o zagueiro Gustavo Marques concedeu entrevista ainda no gramado à TNT Sports, reclamou da arbitragem e criticou a decisão da Federação Paulista de Futebol de escalar uma mulher para comandar o confronto decisivo.

continua após a publicidade
daiane muniz
Daiane Muniz será árbitra da decisão (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press) <br>

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

– Primeiramente, eu quero falar da arbitragem porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Era o sonho da gente chegar à semifinal ou até à final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para os jogos desse tamanho e não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então desculpa se estou falando alguma coisa para as mulheres – disse Gustavo.

Diante da repercussão negativa, o jogador foi até a zona mista do estádio e se pronunciou novamente, desta vez para pedir desculpas.

+ Aposte no duelo entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Veja a escala completa do clássico

Árbitro: Daiane Muniz
Árbitro Assistente 1: Neuza Ines Back
Árbitro Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa
Quarto Árbitro: Marianna Nanni Batalha
Quinto Árbitro: Izabela de Oliveira
Analista de Campo: Patricia Carla de Oliveira
VAR: Thiago Duarte Peixoto

continua após a publicidade

Veja o retrospecto das equipes em mata-mata

São Paulo vence o Palmeiras:

  • Paulistas - 1992 e 2021
  • Supercopa - 2024
  • Semifinal do Paulista - 1997, 1979, 1987, 1998 e 2019
  • Semifinal do Supercampeonato Paulista - 2002
  • Semifinal Rio-São Paulo - 1998 e 2002
  • Quartas de final da Copa do Brasil - 2000 e 2023
  • Oitavas de final da Copa do Brasil - 2022
  • Oitavas de final Libertadores - 1994, 2005 e 2006

Palmeiras vence o São Paulo:

  • Torneio Laudo Natel - 1972
  • Oitavas do Campeonato Brasileiro - 2000
  • Semifinal do Paulista - 2008 e 2025
  • Quartas de final da Libertadores - 2021
  • Final do Paulista - 2022

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias