Palmeiras terá casa cheia e busca recorde contra o São Paulo

O Palmeiras terá casa cheia para a partida contra o São Paulo no próximo domingo (1º), em duelo que vale vaga na final do Campeonato Paulista. De acordo com informações divulgadas no site oficial do clube nesta manhã, restam menos de 50 ingressos em comercialização para o público geral.

continua após a publicidade

+ Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Com isso, cresce a expectativa pela quebra do recorde de público na Arena Barueri. A maior marca registrada no estádio ocorreu justamente em um Choque-Rei, disputado em 2025, quando 29.709 torcedores estiveram presentes. A capacidade total do local, por sua vez, é de cerca de 31.500 espectadores.

Atuando como mandante, o Palmeiras mantém retrospecto favorável diante do São Paulo. Nos últimos dez confrontos, válidos por todas as competições, foram seis vitórias, três empates e apenas uma derrota.

continua após a publicidade

A partida de domingo marca o segundo encontro entre os clubes nesta temporada. Ainda em janeiro, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu o rival por 3 a 1, na Arena Barueri, pela fase inicial do Campeonato Paulista. Mauricio, Flaco López e Khellven marcaram para o Alviverde, enquanto Damián Bobadilla descontou para os visitantes.

O vencedor do clássico entre Palmeiras e São Paulo aguarda a definição do confronto entre Novorizontino e Corinthians, que se enfrentam neste sábado, no interior, para conhecer o adversário na decisão estadual.

continua após a publicidade

Flaco López durante partida entre Palmeiras e São Paulo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Preço dos ingressos para Palmeiras e São Paulo

Setor A (Portão 4): R$60,00 [inteira] e R$30,00 [meia-entrada]

R$60,00 [inteira] e R$30,00 [meia-entrada] Setor A1 (Portões 5 e 6): R$60,00 [inteira] e R$30,00 [meia-entrada]

R$60,00 [inteira] e R$30,00 [meia-entrada] Setor B (Portões 2 e 3): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]

R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada] Setor C (Portão 16 - Torcida Palmeiras Pay): R$20,00 [inteira]

R$20,00 [inteira] Setor C1 (Portões 13 e 15): R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada]

R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada] Setor D (Portão 9): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]

R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada] Setor D1 (Portão 12): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]

*Público geral

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

+ Aposte no duelo entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.