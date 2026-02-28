Danielzinho aposta na confiança e projeta decisão do São Paulo contra o Palmeiras

Danielzinho, meia do São Paulo, projetou a decisão deste domingo (1) contra o Palmeiras, que acontece pela semifinal do Campeonato Paulista.

O meia foi poupado no último jogo da equipe, contra o Coritiba, pensando justamente na decisão. O jogador falou sobre a confiança do elenco e a sequência positiva que a equipe atravessa.

- É um momento que nos traz muita confiança. Trabalhar em cima de resultados positivos, com uma boa sequência de vitórias, com certeza nos muita confiança dá credibilidade para disputar uma semifinal - disse.

- O que o time vem fazendo nos últimos jogos é nada menos do que entrega. Esse foi o caminho e a chave para conseguirmos essa sequência de vitórias - completou.

Com onze jogos no ano, Danielzinho tem sido um dos "motores" do meio-campo do São Paulo. O jogador destacou a preparação e o foco no duelo.

- É uma sensação muito boa. Quanto mais preparado você está, menos ansioso fica. Estou confiante e vejo que estou no caminho certo. É um momento que me traz confiança individualmente. Poder ajudar os companheiros dentro de campo é o meu papel - disse.

Para chegar às semifinais, o Palmeiras eliminou o Capivariano, em casa, por 4 a 0. Os gols foram marcados por Vitor Roque (duas vezes), Andreas Pereira, de pênalti, e Ramón Sosa. Já o São Paulo eliminou o Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, por 2 a 1, com gols de Damián Bobadilla e Lucas Moura.

Palmeiras e São Paulo se enfrentaram na primeira fase do Paulistão, no mesmo palco da partida deste domingo. Na ocasião, vitória alviverde por 3 a 1.

Danielzinho destacou sequência do São Paulo (Foto: Douglas Ribeiro/AgÃªncia F8/Gazeta Press) <br>

Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e São Paulo (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x SÃO PAULO

CAMPEONATO PAULISTA - SEMIFINAL

📆 Data e horário: domingo, 1° de março às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), da TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming)

🕴️Arbitragem: Daiane Muniz

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa

📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto

