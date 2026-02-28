São Paulo x Chapecoense: sem Morumbis, estádio é escolhido para rodada do Brasileirão

O São Paulo mudou o palco da partida contra a Chapecoense, que acontece no dia 12 de março, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta da sequência de shows que o Morumbis lida, com a banda de rock AC/DC, existia o entendimento que o gramado do estádio tricolor não ficaria pronto a tempo do confronto.

A mudança foi confirmada oficialmente pela CBF. Agora, o São Paulo aguarda para saber quais serão os planos em uma eventual final de Campeonato Paulista. Neste domingo (1), encara o Palmeiras na Arena Barueri pela semifinal na Arena Barueri. Se passar para a final da competição, não poderá usar o estádio do Morumbis na próxima semana pelo mesmo motivo.

O Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, seria outra opção. O Lance! apurou que o Guarani foi consultado, mas nada estava oficializado até então.

Vila Belmiro não foi consultada

Ano passado, por conta do calendários de shows no estádio do Morumbis, os últimos jogos como mandante na temporada aconteceram na Vila Belmiro, estádio do Santos. Porém, o Lance! apurou que a Vila não foi consultada como possibilidade para este ano. O motivo seria a distância e o afastamento que trouxe da torcida.

Em caso de classificação, as finais acontecerão em dois jogos, que estão marcados para os dias 4 e 8 de março. A rodada do Brasileirão contra a Chapecoense seria na sequência.