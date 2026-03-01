Os motivos que fizeram o Corinthians confiar na contratação de Jesse Lingard

Jesse Lingard, meia-atacante inglês, deve desembarcar no Brasil na manhã deste domingo (01). O novo reforço do Corinthians já assinou um pré-contrato com o Timão e restam apenas os exames médicos para que seja oficializado como contratação. Nome conhecido e com passagem por Copa do Mundo, o clube trata a chegada como uma oportunidade de mercado.

O Lance! apurou que o Timão vê a chegada do atleta como uma aposta, assim como toda contratação é. A diretoria, porém, enxerga a possibilidade de o jogador, que já demonstrou qualidade em outros momentos, cair nas graças da torcida, além de gerar retorno de marketing e, claro, esportivo, a exemplo do que ocorreu com Memphis Depay.

O meia-atacante estava livre no mercado após deixar o FC Seoul. A passagem pelo time sul-coreano é considerada positiva: foram 67 jogos, 19 gols e 11 assistências. Os números servem como indicativo para o clube de que, tecnicamente, Jesse Lingard ainda pode apresentar desempenho em alto nível.

No FC Seoul, inclusive, foi capitão e construiu rápida identificação com o clube. Em sua despedida, quando encerrou a passagem pela equipe, foi homenageado, recebeu aplausos dos torcedores e flores da diretoria.

Jesse Lingard foi homenageado ao deixar o FC Seoul (Foto: Reprodução/Instagram)

Mesmo em temporadas consideradas "ruins", quando não apresentou o futebol esperado, o jogador manteve números relevantes, como na passagem pelo Brighton, com 17 jogos, quatro gols e três assistências.

Em relação à parte física, Jesse Lingard passará por exames na próxima segunda-feira (2) antes de assinar contrato. A última lesão considerada preocupante aconteceu na temporada 2023/2024, quando sofreu um problema na coxa e perdeu quatro partidas. Depois disso, teve uma temporada completa, com 35 jogos disputados.

A parte financeira e contratual ficou dentro do esperado pelo Corinthians. O clube se vê resguardado com vínculo até o fim da temporada e salário compatível com o orçamento, sem impacto direto nas contas.

Por fim, outro ponto que empolgou a diretoria foi o desejo do jogador de atuar no futebol brasileiro e conhecer a cultura do país. O atleta já se colocou à disposição da comissão técnica e quer acelerar os trâmites burocráticos para estar em campo o mais breve possível.

Com a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista, a expectativa é de que o jogador tenha mais tempo ao lado dos companheiros para adaptação. O Timão ainda pretende realizar testes completos para avaliar por quantos minutos conseguirá contar com Jesse Lingard em campo neste início de passagem pelo clube.

Veja números de Jesse Lingard na carreira

Jesse Lingard pelo Manchester United

232 jogos (143 titular) 35 gols 20 assistências 228 minutos para participar de gol 1.4 finalizações por jogo (0.5 no gol) 0.7 dribles certos por jogo 0.9 passes decisivos por jogo 26 grandes chances criadas 22% de conversão em grandes chances 2.7 duelos ganhos por jogo 42% de eficiência nos duelos 0.8 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.82

Jesse Lingard pelo Leicester City

5 jogos (0 titular)

81 minutos em campo

Jesse Lingard pelo Birmingham City

13 jogos (13 titular) 6 gols 3 assistências

Jesse Lingard pelo Brighton

17 jogos (17 titular) 4 gols 3 assistências

Jesse Lingard pelo Derby County

15 jogos (7 titular) 2 gols 2 assistências

Jesse Lingard pelo West Ham

16 jogos (16 titular) 9 gols 4 assistências 110 minutos para participar de gol 2.6 finalizações por jogo (1.4 no gol) 1.1 dribles certos por jogo 1.1 passes decisivos por jogo 3 grandes chances criadas 75% de conversão em grandes chances 3.0 duelos ganhos por jogo 41% de eficiência nos duelos 1.3 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.11

Jesse Lingard com a camisa do Nottingham Forest (Foto: Reprodução / Nottingham Forest)

Jesse Lingard pelo Nottingham Forest

20 jogos (14 titular) 2 gols 2 assistências 278 minutos para participar de gol 1.0 finalizações por jogo (0.4 no gol) 0.3 dribles certos por jogo 0.8 passes decisivos por jogo 2 grandes chances criadas 50% de conversão em grandes chances 1.3 duelos ganhos por jogo 40% de eficiência nos duelos 0.7 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.73

Jesse Lingard pelo FC Seoul

67 jogos (60 titular) 19 gols 11 assistência 172 minutos para participar de gol 2.4 finalizações por jogo (1.0 no gol) 0.5 dribles certos por jogo 2.2 passes decisivos por jogo 24 grandes chances criadas 58% de conversão em grandes chances 2.4 duelos ganhos por jogo 38% de eficiência nos duelos 1.0 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.31

Jesse Lingard pela Inglaterra

32 jogos (18 titular) 6 gols 4 assistências 183 minutos para participar de gol 2.2 finalizações por jogo (0.6 no gol) 0.9 dribles certos por jogo 1.1 passes decisivos por jogo 6 grandes chances criadas 2.7 duelos ganhos por jogo 46% de eficiência nos duelos 0.9 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.05

