Os motivos que fizeram o Corinthians confiar na contratação de Jesse Lingard
Meia-atacante inglês assinou pré-contrato e é aguardado no Brasil
Jesse Lingard, meia-atacante inglês, deve desembarcar no Brasil na manhã deste domingo (01). O novo reforço do Corinthians já assinou um pré-contrato com o Timão e restam apenas os exames médicos para que seja oficializado como contratação. Nome conhecido e com passagem por Copa do Mundo, o clube trata a chegada como uma oportunidade de mercado.
O Lance! apurou que o Timão vê a chegada do atleta como uma aposta, assim como toda contratação é. A diretoria, porém, enxerga a possibilidade de o jogador, que já demonstrou qualidade em outros momentos, cair nas graças da torcida, além de gerar retorno de marketing e, claro, esportivo, a exemplo do que ocorreu com Memphis Depay.
O meia-atacante estava livre no mercado após deixar o FC Seoul. A passagem pelo time sul-coreano é considerada positiva: foram 67 jogos, 19 gols e 11 assistências. Os números servem como indicativo para o clube de que, tecnicamente, Jesse Lingard ainda pode apresentar desempenho em alto nível.
No FC Seoul, inclusive, foi capitão e construiu rápida identificação com o clube. Em sua despedida, quando encerrou a passagem pela equipe, foi homenageado, recebeu aplausos dos torcedores e flores da diretoria.
Mesmo em temporadas consideradas "ruins", quando não apresentou o futebol esperado, o jogador manteve números relevantes, como na passagem pelo Brighton, com 17 jogos, quatro gols e três assistências.
Em relação à parte física, Jesse Lingard passará por exames na próxima segunda-feira (2) antes de assinar contrato. A última lesão considerada preocupante aconteceu na temporada 2023/2024, quando sofreu um problema na coxa e perdeu quatro partidas. Depois disso, teve uma temporada completa, com 35 jogos disputados.
A parte financeira e contratual ficou dentro do esperado pelo Corinthians. O clube se vê resguardado com vínculo até o fim da temporada e salário compatível com o orçamento, sem impacto direto nas contas.
Por fim, outro ponto que empolgou a diretoria foi o desejo do jogador de atuar no futebol brasileiro e conhecer a cultura do país. O atleta já se colocou à disposição da comissão técnica e quer acelerar os trâmites burocráticos para estar em campo o mais breve possível.
Com a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista, a expectativa é de que o jogador tenha mais tempo ao lado dos companheiros para adaptação. O Timão ainda pretende realizar testes completos para avaliar por quantos minutos conseguirá contar com Jesse Lingard em campo neste início de passagem pelo clube.
Veja números de Jesse Lingard na carreira
Jesse Lingard pelo Manchester United
- 232 jogos (143 titular)
- 35 gols
- 20 assistências
- 228 minutos para participar de gol
- 1.4 finalizações por jogo (0.5 no gol)
- 0.7 dribles certos por jogo
- 0.9 passes decisivos por jogo
- 26 grandes chances criadas
- 22% de conversão em grandes chances
- 2.7 duelos ganhos por jogo
- 42% de eficiência nos duelos
- 0.8 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.82
Jesse Lingard pelo Leicester City
- 5 jogos (0 titular)
- 81 minutos em campo
Jesse Lingard pelo Birmingham City
- 13 jogos (13 titular)
- 6 gols
- 3 assistências
Jesse Lingard pelo Brighton
- 17 jogos (17 titular)
- 4 gols
- 3 assistências
Jesse Lingard pelo Derby County
- 15 jogos (7 titular)
- 2 gols
- 2 assistências
Jesse Lingard pelo West Ham
- 16 jogos (16 titular)
- 9 gols
- 4 assistências
- 110 minutos para participar de gol
- 2.6 finalizações por jogo (1.4 no gol)
- 1.1 dribles certos por jogo
- 1.1 passes decisivos por jogo
- 3 grandes chances criadas
- 75% de conversão em grandes chances
- 3.0 duelos ganhos por jogo
- 41% de eficiência nos duelos
- 1.3 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.11
Jesse Lingard pelo Nottingham Forest
- 20 jogos (14 titular)
- 2 gols
- 2 assistências
- 278 minutos para participar de gol
- 1.0 finalizações por jogo (0.4 no gol)
- 0.3 dribles certos por jogo
- 0.8 passes decisivos por jogo
- 2 grandes chances criadas
- 50% de conversão em grandes chances
- 1.3 duelos ganhos por jogo
- 40% de eficiência nos duelos
- 0.7 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.73
Jesse Lingard pelo FC Seoul
- 67 jogos (60 titular)
- 19 gols
- 11 assistência
- 172 minutos para participar de gol
- 2.4 finalizações por jogo (1.0 no gol)
- 0.5 dribles certos por jogo
- 2.2 passes decisivos por jogo
- 24 grandes chances criadas
- 58% de conversão em grandes chances
- 2.4 duelos ganhos por jogo
- 38% de eficiência nos duelos
- 1.0 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.31
Jesse Lingard pela Inglaterra
- 32 jogos (18 titular)
- 6 gols
- 4 assistências
- 183 minutos para participar de gol
- 2.2 finalizações por jogo (0.6 no gol)
- 0.9 dribles certos por jogo
- 1.1 passes decisivos por jogo
- 6 grandes chances criadas
- 2.7 duelos ganhos por jogo
- 46% de eficiência nos duelos
- 0.9 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.05
Tudo sobre
