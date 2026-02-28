Após a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista diante do Novorizontino, o técnico Dorival Júnior foi questionado, na entrevista coletiva, sobre a possível venda do volante André para o Milan, da Itália.

Nas últimas horas, o clube italiano avançou nas negociações para contratar o jogador, que também tinha recebido consulta da Juventus.

— Temos que nos definir como equipe, o que queremos. Minha opinião foi dada ao presidente, ele já conhece. Vim para montar equipes com possibilidade de vencermos, não quero a todo momento refazer equipes. Perdemos Martínez, outros jogadores que saíram no início do ano. Não estamos contratando, estamos repondo. Enquanto adversários estão qualificando elenco, nós estamos repondo — comentou Dorival.

— Como gestor, tem a necessidade de uma venda, mas o Corinthians tem que sinalizar ao mercado que vai vender a hora que quiser. Um jogador desse nível, com apenas 8, 9 jogos realizados com a camisa do Corinthians, ter esse valor... é porque ele vale muito mais no mercado — seguiu.

O empresário que cuida da carreira do atleta esteve nos últimos dias na Itália e vem conduzindo a negociação, que gira em torno de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos do jogador. O Corinthians ainda garante 20% de mais-valia em uma futura venda.

— Corinthians tem que se estabelecer como equipe e sinalizar ao mercado que estamos aqui para ganharmos campeonatos. Eu não penso de outra forma. Quero melhorar essa equipe que já é boa. Temos que ver o retorno que queremos. Se for financeiro, eu não faço parte desse tipo de processo — apontou.

Com o acordo encaminhado, a expectativa é que André viaje nos próximos dias para realizar exames médicos e, se tudo for aprovado, a negociação seja confirmada e a transferência, oficializada. A expectativa é que o atleta chegue ao novo clube após a Copa do Mundo.

— Por mim ninguém sairia. Não temos equipe formada. Estamos encontrando encaixe. A Copa do Brasil já ficou. Esse ano temos que ter equipe mais forte, não podemos passar o aperto que passamos no Brasileiro. Temos três jogadores no DM. Precisamos de muito mais opções, para aí sim possamos ser cobrados. Ou a gente se estabelece, ou fica no meio do caminho. Eu vim porque me prometeram uma situação e estou trabalhando para que tudo se materialize. Mas não podemos ficar montando equipe a todo momento — afirmou o treinado do Timão.

— Você vende, com três dias para contratar, contrata quem? Ou acham que vamos achar outro André dentro do Terrão? Não temos. Não é a todo momento. Quando lançamos, todos viram a qualidade. Ele precisa ficar para amadurecer, dar retorno técnico ao Corinthians. E aí sim proporcionar retorno financeiro. Tem que passar por amadurecimento para não bater na Europa e voltar. O Corinthians tem que vender quando quiser vender — disparou.

Carreira de André

No Corinthians desde os 10 anos, André passou por todas as categorias de base do clube, tendo o Paulistão Sub-17, em 2023, e a Copinha, em 2024, como principais conquistas. Em 2025, passou a treinar pontualmente com a equipe principal.

A multa rescisória do atleta é de R$ 112 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional.

Com a camisa do Corinthians, André disputou 23 jogos, marcou quatro gols e participou de títulos importantes, como a Copa do Brasil e a Supercopa do Rei, conquistada contra o Flamengo, sendo titular e um dos destaques em campo.

André Luiz pelo Corinthians

23 jogos (9 titular) 4 gols 9 passes decisivos 79% de acerto no passe 0.8 finalizações por jogo (0.3 no gol) 1.6 desarmes por jogo 0.2 interceptações por jogo 2.5 bolas recuperadas por jogo 54% de eficiência nos duelos 4.0 duelos ganhos por jogo 1.2 faltas por jogo 3 cartões amarelos Nota Sofascore 6.80

