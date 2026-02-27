São Paulo terá retornos importantes em decisão contra o Palmeiras

O São Paulo encerrou mais um dia de treinamento nesta sexta-feira, 27, de olho na decisão contra o Palmeiras. O Tricolor pode ter retornos importantes na semifinal do Campeonato Paulista, que será disputada neste domingo, 1º, na Arena Barueri.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Preservados contra o Coritiba durante a semana, o lateral-direito Lucas Ramon, o zagueiro Sabino e o volante Danielzinho treinaram com o restante do elenco e voltarão a ser relacionados. A ausência diante do Coxa ocorreu por conta da decisão e do controle de minutagem do trio. Contra o Palmeiras, os três estarão à disposição.

Por sua vez, Lucca, desfalque no último jogo devido a dores na coxa esquerda, realizou trabalho individualizado. As chances de retorno contra o Palmeiras são remotas.

continua após a publicidade

+ Aposte no duelo entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Treino do São Paulo nesta sexta-feira

Os jogadores que atuaram por mais tempo na partida contra o Coritiba realizaram exercícios de mobilidade na academia e foram ao gramado na sequência para um complemento físico.

Para o restante do time do São Paulo, Hernán Crespo e sua comissão técnica aplicaram um trabalho de mobilidade e exercícios coordenativos no gramado seguidos de uma dinâmica de ataque contra defesa e de um tático de 11 contra 11. O elenco volta a treinar neste sábado, dia 28, em última preparação para o clássico.

continua após a publicidade

Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar mais uma vez em uma fase de mata-mata. Desta vez, o duelo será único e válido pela semifinal do Paulistão, em partida que será realizada na Arena Barueri, no domingo (1°), às 20h30 (de Brasília).

Quem vencer este confronto do final de semana, irá enfrentar Novorizontino ou Corinthians, duelo da outra semifinal, na decisão do Paulistão de 2026.