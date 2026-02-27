menu hamburguer
São Paulo

São Paulo terá retornos importantes em decisão contra o Palmeiras

Time terá retorno de jogadores poupados contra o Coritiba

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 27/02/2026
14:31
Tricolor encara o Palmeiras na decisão (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
Tricolor encara o Palmeiras na decisão (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
  Matéria
  Mais Notícias

O São Paulo encerrou mais um dia de treinamento nesta sexta-feira, 27, de olho na decisão contra o Palmeiras. O Tricolor pode ter retornos importantes na semifinal do Campeonato Paulista, que será disputada neste domingo, 1º, na Arena Barueri.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Preservados contra o Coritiba durante a semana, o lateral-direito Lucas Ramon, o zagueiro Sabino e o volante Danielzinho treinaram com o restante do elenco e voltarão a ser relacionados. A ausência diante do Coxa ocorreu por conta da decisão e do controle de minutagem do trio. Contra o Palmeiras, os três estarão à disposição.

Por sua vez, Lucca, desfalque no último jogo devido a dores na coxa esquerda, realizou trabalho individualizado. As chances de retorno contra o Palmeiras são remotas.

(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Treino do São Paulo nesta sexta-feira

Os jogadores que atuaram por mais tempo na partida contra o Coritiba realizaram exercícios de mobilidade na academia e foram ao gramado na sequência para um complemento físico.

Para o restante do time do São Paulo, Hernán Crespo e sua comissão técnica aplicaram um trabalho de mobilidade e exercícios coordenativos no gramado seguidos de uma dinâmica de ataque contra defesa e de um tático de 11 contra 11. O elenco volta a treinar neste sábado, dia 28, em última preparação para o clássico.

Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar mais uma vez em uma fase de mata-mata. Desta vez, o duelo será único e válido pela semifinal do Paulistão, em partida que será realizada na Arena Barueri, no domingo (1°), às 20h30 (de Brasília). 

Quem vencer este confronto do final de semana, irá enfrentar Novorizontino ou Corinthians, duelo da outra semifinal, na decisão do Paulistão de 2026.

