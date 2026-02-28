O zagueiro Gustavo Henrique foi o escolhido para comentar a eliminação do Corinthians diante do Novorizontino, pelo Campeonato Paulista, neste sábado (28), em partida disputada no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, conhecido como Jorjão, em Novo Horizonte.

continua após a publicidade

O gol da equipe mandante foi marcado por Mayk aos 28 minutos da segunda etapa, quando o meia Rômulo acionou Robson pela direita, que cruzou na segunda trave. O lateral apareceu livre para completar para o fundo da rede.

— Eles praticamente fizeram a campanha perfeita na casa deles. Sabíamos que teríamos a posse e eles jogariam no contra-ataque. Não conseguimos criar tantas chances de gol. Espero que sirva de aprendizado para a sequência do ano, é o começo do ano e temos que aprender com os nossos erros — disse Gustavo Henrique à "Cazé TV".

continua após a publicidade

— Eu acho que o time deles estava muito bem definido, tanto para pressionar quanto na linha baixa. Faltou um pouco mais de criatividade… não conseguimos infiltrar na zaga adversária. Muitas vezes eles estavam com a linha alta e não conseguimos atacar os espaços, que era o principal fator para eles não ficarem tão compactos. Difícil falar nesse momento, pedir desculpas e agradecer ao apoio de quem veio e de quem esteve em casa — completou.

O Corinthians, eliminado da competição, volta a campo no dia 11 de março, contra o Coritiba, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão também tem pela frente a Libertadores e a Copa do Brasil.

continua após a publicidade

— A equipe deles é competitiva. Estávamos bem, em uma bola eles fizeram o gol, depois não criamos mais chances. Futebol é assim. Que sirva de aprendizagem… o ano é muito longo. Que sirva de aprendizagem, porque temos muito o que conquistar ainda — finalizou Gustavo Henrique.

Novorizontino venceu o Corinthians em casa (Foto: Jota Arnaldo/RP Fotopress/GazetaPress)

Novorizontino na final

A equipe comandada por Enderson Moreira retorna à decisão do Estadual após 36 anos. A última participação na decisão havia sido em agosto de 1990, contra o Bragantino, na final que ficou conhecida como "Final Caipira".

A Federação Paulista de Futebol (FPP) definiu as finais do Campeonato Paulista para os dias 4 e 8 de março. O outro finalista será conhecido neste domingo (1), na Arena Barueri, no clássico entre Palmeiras e São Paulo.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.