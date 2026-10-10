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Palmeiras e Corinthians disputam Dérbi em lados opostos

Verdão mira liderança, enquanto o Timão tenta se afastar da zona de rebaixamento

PorGuilherme LesnokVitor Palhares
São Paulo (SP)
10/10/2026 14:00
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Palmeiras x Corinthians
Palmeiras x Corinthians voltam a se enfrentar pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras e o Corinthians se enfrentam neste domingo (11), às 17h30, no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, em momentos distintos na competição. Enquanto o Verdão busca se manter na disputa pelo título nacional, o Timão tenta se afastar da zona de rebaixamento.

O Palmeiras soma 29 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro de 2026, com 17 vitórias, nove empates e apenas três derrotas, alcançando 69% de aproveitamento. A equipe marcou 48 gols, média de 1,7 por jogo, e sofreu 21, média de 0,7 por partida.

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A equipe comandada por Abel Ferreira vive uma sequência de seis partidas sem derrotas no Brasileirão, com três vitórias e três empates. Na última rodada, o Palmeiras venceu o Bahia, em casa, e aproveitou o tropeço do Flamengo para reduzir a distância em relação à liderança para apenas um ponto.

O cenário aumenta a importância do clássico para o Alviverde, que pode reassumir a primeira colocação nesta rodada. Para isso, além de vencer o Corinthians, a equipe precisa contar com um tropeço do Flamengo, que também terá um clássico pela frente.

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O Rubro-Negro enfrenta o Fluminense neste domingo (11), às 17h30, no Maracanã, no mesmo horário do Dérbi. Uma vitória palmeirense, combinada com um empate ou uma derrota do Flamengo, pode colocar o time de Abel Ferreira novamente na liderança do Campeonato Brasileiro.

Nubank Parque é palco de Palmeiras e São Paulo pelo Brasileirão
Nubank Parque é palco de Palmeiras e Corinthians pelo Brasileirão (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians atravessa uma crise na temporada e acumula sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. A sequência negativa resultou na demissão do técnico Fernando Diniz, anunciada após o revés diante do Internacional, pela 29ª rodada da competição.

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Nos últimos sete compromissos pelo torneio nacional, o Timão marcou apenas seis gols e sofreu 14, terminando o período com 0% de aproveitamento. Apesar das dificuldades, a equipe registrou média de 16,4 finalizações por partida, sendo 4,6 na direção do gol. Defensivamente, permitiu 14,3 arremates dos adversários por jogo, dos quais 5,9 acertaram o alvo.

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A falta de eficiência ofensiva também ajuda a explicar o momento. Durante a sequência de derrotas, o Corinthians precisou de 19,2 finalizações para marcar um gol, enquanto os adversários necessitaram de apenas 7,1 tentativas para balançar as redes. Além disso, a equipe converteu somente quatro das 17 grandes chances criadas.

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Na classificação geral do Brasileirão, o clube soma 32 pontos em 29 partidas, com oito vitórias, oito empates e 13 derrotas, o equivalente a 37% de aproveitamento. O Timão marcou 30 gols e sofreu 34, acumulando saldo negativo de quatro.

Atualmente, o Corinthians ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, apenas um à frente do Internacional, que soma 31 e abre a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Colorado também terá um clássico pela frente, diante do Grêmio, que ocupa a 14ª posição na tabela.

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