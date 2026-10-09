Palmeiras detona críticas do Flamengo à arbitragem: 'Busca criar constrangimento'
Alviverde repudiou ação rival em nota divulgada na tarde desta sexta-feira (9)
O Palmeiras usou as redes sociais nesta sexta-feira, 9, para rebater as críticas do Flamengo à arbitragem do futebol brasileiro. Em nota, o clube carioca questionou decisões de Anderson Daronco no empate por 2 a 2 com o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, e colocou em dúvida a integridade da equipe de arbitragem para o próximo compromisso.
Em publicação nas redes sociais, o Palmeiras repudiou a postura do Flamengo e classificou as ações do rival como antiquadas. Na avaliação da diretoria alviverde, o clube carioca tenta pressionar a arbitragem nesta reta final do Campeonato Brasileiro, em que as equipes estão separadas por apenas um ponto na tabela de classificação.
- Ainda que tal posicionamento não surpreenda, tendo em vista as reiteradas condutas antiéticas praticadas pela atual gestão do clube carioca, é lamentável que uma relevante instituição do futebol nacional ainda recorra a estratégias antiquadas para pressionar a arbitragem - afirmou o Palmeiras.
Entre os principais questionamentos do Palmeiras está a tentativa de pressionar os bastidores da arbitragem envolvendo Anderson Daronco, que comandou o empate entre Santos e Flamengo na última rodada e foi escalado para apitar o Derby deste domingo (11), no Nubank Parque.
- Daronco não pode carregar para o Derby o peso de acontecimentos de um duelo anterior, tampouco ser submetido a qualquer tipo de pressão externa que possa comprometer a sua atuação - detalhou a direção alviverde.
Veja nota oficial do Palmeiras
O Palmeiras manifesta a sua indignação com o teor da nota divulgada nesta sexta-feira (9) pelo Flamengo. Ainda que tal posicionamento não surpreenda, tendo em vista as reiteradas condutas anti-éticas praticadas pela atual gestão do clube carioca, é lamentável que uma relevante instituição do futebol nacional ainda recorra a estratégias antiquadas para pressionar a arbitragem em um momento decisivo da temporada.
Ao criticar publicamente o árbitro Anderson Daronco por supostos erros cometidos na Vila Belmiro e destacar que "curiosamente" ele estará à frente do Derby deste domingo (11), o Flamengo não apenas coloca sob suspeita as escalas elaboradas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), como ainda busca criar constrangimento para o referido profissional de arbitragem.
Daronco não pode carregar para o Derby o peso de acontecimentos de um duelo anterior, tampouco ser submetido a qualquer tipo de pressão externa que possa comprometer a sua atuação; pelo contrário, ele deve ter condições de exercer a sua função com a isenção e a tranquilidade esperadas em um dos maiores clássicos do futebol mundial.
Como se sabe, a CBF disponibiliza fóruns institucionais para questionamentos e discussões sobre condutas e decisões da arbitragem. A opção por se manifestar ou não em público compete a cada clube, mas deve ser exercida, invariavelmente, com responsabilidade. O Palmeiras repudia comunicados levianos que ultrapassem os limites do debate saudável e coloquem em xeque a credibilidade das competições.
Precisamos avançar na construção de um ambiente de maior respeito entre as instituições e os profissionais do futebol. Pressionar árbitros por meio de insinuações vazias em nada contribui com esse processo.
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