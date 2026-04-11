Torcedores do Fluminense se revoltam com adiamento de Fla-Flu: 'Covardia'

O clássico entre Fluminense e Flamengo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que seria disputado neste sábado (11), passou para domingo (12). Diante do cenário, torcedores do Tricolor usaram as redes sociais para se revoltarem contra a decisão, que teve aval da diretoria do clube.

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A manifestação negativa contra o cenário foi diversa. Através da aba de comentários de publicações no perfil oficial do Fluminense, foi possível acompanhar a revolta dos torcedores. O descontentamento foi motivado por indisponibilidade de ir ao confronto na nova data.

— Trabalho em shopping, sábado eu iria trabalhar até as 22, consegui trocar o horário pra trabalhar até as 18, pegar um moto táxi e ir pro jogo. Vocês vão lá e mudam o jogo pro domingo que trabalho e não tem jeito. A gente faz loucura pelo time, a diretoria faz covardia — relatou um torcedor.

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— A torcida inteira deveria cancelar o ingresso e deixar eles jogarem sem ninguém — se revoltou outro fã do esporte.

— O presidente do Flamengo autorizou o estorno de quem comprou o ingresso e não vai poder ir? — debochou outro torcedor.

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Fluminense aceitou pedido de adiamento

O Fluminense divulgou nota corroborando a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desta quinta-feira (9) em adiar o clássico contra o Flamengo, válido pela 11ª rodada do Brasileirão. A entidade aceitou o pedido do Rubro-Negro, que teve problemas de logística ao retornar do Peru para o Rio de Janeiro, e remarcou a partida para o domingo (12), às 18h. Antes, o duelo seria disputado no sábado (11), às 18h30.

Conforme o comunicado emitido pelo Tricolor, o clube foi consultado e concordou com a mudança, considerando benéfico o adiamento por conta do maior tempo de preparação para a partida. Confira abaixo a nota na íntegra:

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"Em razão do atraso no voo do Flamengo, o Fluminense foi consultado sobre a mudança do jogo de sábado para domingo.

Ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido, pois a delegação embarcou à 1h40 da madrugada na Venezuela e chegou ao Rio às 10h da manhã de quarta, e teria dois dias de treino para o Fla x Flu.

Com a alteração, o Fluminense terá três dias de preparação, e o próximo jogo, pela Copa Libertadores, ocorrerá no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira."

O Flamengo retornou ao Brasil após a vitória por 2 a 0 sobre o Cusco FC, na estreia na Libertadores. A viagem incluiu saída de Cusco, conexão em Arequipa e voo ao Rio de Janeiro, que sofreu atraso por ajuste na malha aérea. A delegação, que inicialmente chegaria nesta tarde, desembarcou apenas na noite de quinta-feira (9), após um dia inteiro de deslocamento.

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