Vasco improvisa na lateral e está definido para enfrentar o Barracas; veja a escalação

O Vasco está escalado para a partida decisiva contra o Barracas Central, nesta quarta-feira (27), às 19h (de Brasília). Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho precisou contornar um problema importante no elenco: a ausência de laterais-direitos disponíveis.

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Escalação do Vasco

O Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Tchê Tchê, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Adson e Spinelli.

Sem conseguir utilizar jogadores de origem para o setor, o treinador optou por improvisar Tchê Tchê na posição. O meio-campista já atuou dessa forma em outros momentos da carreira e foi o escolhido para iniciar a partida pelo lado direito da defesa.

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Tchê Tchê comemora gol marcado pelo Vasco contra o Coritba (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O departamento médico e as suspensões deixaram o Vasco sem opções imediatas para a lateral-direita. Puma Rodríguez segue em recuperação de uma infecção (celulite) no pé esquerdo. Já Paulo Henrique trata uma torção no tornozelo, enquanto João Victor cumpre suspensão. Breno Vereza, por sua vez, está lesionado e também ficou fora da relação.

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BARRACAS CENTRAL

SUL-AMERICANA - 6ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)

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