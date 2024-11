Os prós e contras de São Paulo e Corinthians na briga por Wendell

Wendell é alvo de Corinthians e São Paulo para a próxima temporada. O lateral-esquerdo de 31 anos foi sondado pelas duas equipes e pode atuar no futebol paulista a partir do ano que vem. Os rivais devem protagonizar um Majestoso à parte na janela de transferências.

Corinthians e São Paulo ainda não fizeram uma proposta oficial pelo jogador, que atualmente defende o Porto, de Portugal. Entretanto, o lateral-esquerdo é o principal nome no planejamento das equipes para a posição.

Lateral-esquerdo marcou seu primeiro tento no clube português (Divulgação/FC Porto)

A disputa por uma vaga pode ser um diferencial na escolha do jogador entre os clubes. O São Paulo busca um substituto para Welington que vai deixar o clube após o fim desta temporada para jogar no Southampton. O elenco tricolor carece de um nome titular para a posição o técnico Luis Zubeldía tem sofrido com as peças de reposição.

O norte-irlandês Jamal Lewis chegou e não convenceu, enquanto o jovem Patryck Lanza não se encaixa no cenário para ser a alternativa principal. Com a posição disponível, Wendell chega como titular da equipe.

No Corinthians, Matheus Bidu desbancou Hugo e se tornou titular absoluto na temporada. Após iniciar o ano afastado, o jogador recuperou a forma e presença garantida nas escalações de Ramón Díaz durante a arrancada do Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro.

Com passagens pela Seleção Brasileira e times da Europa, Wendell chegaria ao Corinthians com condição de titular, mas teria uma sombra por uma vaga na equipe.

Outro fator que pode ser decisivo para a escolha de Wendell é a disputa por uma vaga na Seleção Brasileira. O jogador foi convocado por Dorival Jr. para a Copa América deste ano e disputa uma posição no time com Guilherme Arana, Vanderson e Abner, presenças frequentes nas listas do treinador.

Ex-São Paulo, Dorival Jr. tem a característica de convocar muitos atletas que atuam no futebol brasileiro. Rafael, Lucas Moura e Pablo Maia são jogadores do Tricolor que já estiveram em convocações do treinador, que assumiu o time no meio deste ano.

Enquanto isso, o último jogador do Corinthians convocado para a Seleção Brasileira foi Yuri Alberto, para os amistosos contra Marrocos, em março de 2023, quando o time era treinado por Ramon Menezes. Na ocasião o Brasil perdeu pro 2 a 1.

Lateral Wendell em coletiva de imprensa com a Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Desafios financeiros

Fora de campo, as diretorias dos tricolores e alvinegros tentam superar os desafios de gastos com pagamentos de dívidas e déficits financeiros para contar com o lateral. No caso do São Paulo, o presidente Julio Casares já apontou abertamente a necessidade de ser cauteloso no mercado em 2025.

O clube fechará a temporada 2024 em déficit e indica que vai reduzir o ímpeto visto nas últimas temporadas para ter nomes de peso no elenco. Entretanto, as laterais são vistos como prioridades, o que pode forçar os limites impostos pela própria diretoria em busca de um bom nome.

O Corinthians conseguiu superar nas últimas horas o grande empecilho financeiro que jogava contra o clube até então. O clube quitou a dívida de quase R$ 7 milhões com o ex zagueiro do time Balbuena e pôs fim ao trsnfer ban, punição aplicada pela Fifa que impedia o Timão de registrar novas contratações.

A penalização aconteceu quando os representantes de Balbuena entraram com uma queixa formal na entidade, após tentativas sem sucesso de resolver o impasse financeiro. A punição duraria três temporadas. Agora, a diretoria zerou o valor e está liberada para contratar e registrar atletas.

Mesmo assim, o cenário de extra campo do Corinthians se mostra extremamente volátil, com chances de impeachment do presidente Augusto Melo e os possíveis desdobramentos da ação no setor financeiro e jurídico do alvinegro.

Além disso, no mesmo dia que pôs fim ao transfer ban, o Corinthians atualizou o valor total de sua dívida em uma petição na justiça para negociar seus débitos de forma coletiva por meio da medida de Regime Centralizado de Execuções (REC). No documento, o clube alvinegro aponta que o valor total é de R$ 2,4 bilhões, R$ 100 milhões a mais do que foi anunciado no "Dia da Transparência", em setembro.

O clube foi ousado na janela de transferências do meio de ano e contratou nove jogadores. Wendell seria um reforço específico para uma carência do time, entretanto, tais fatores extra-campo ainda são nebulosos quanto ao impacto nas negociações.