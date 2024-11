Como doar para a Arena do Corinthians: veja o único site verdadeiro

A vaquinha para quitar a Neo Química Arena, o estádio do Corinthians, está no ar desde a última quarta-feira (27). A campanha é uma ação organizada promovida pela torcida organizada Gaviões da Fiel, o clube alvinegro e a Caixa Econômica Federal.

A plataforma disponível para a arrecadação de doações é https://doearenacorinthians.com.br. Nos dois dias de campanha, o sistema se segurança derrubou mais de 30 sites fraudulentos que copiavam o layout do original, mas que traziam uma conta Pix diferente.

Ao todo, cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.

É possível acompanhar diariamente quanto foi arrecadado. O site possui um contador em tempo real que funciona como um "impostômetro" das doações feitas pelos torcedores do Corinthians. Nos primeiros dois dias, foram coletados mais de R$ 10 milhões.

A meta da 'vaquinha'

A campanha de financiamento coletivo pretende quitar a dívida do Corinthians com a Caixa referente ao estádio. Segundo informações do clube, divulgadas no "Dia da Transparência", evento realizado em setembro, o clube alvinegro precisa pagar R$ 710 milhões ao banco estatal.

A dívida é pelo financiamento do Corinthians com a Caixa para a construção do estádio, cujas obras iniciaram em 2014. A princípio, o valor era de R$ 400 milhões, mas chegou ao valor atual com a soma de juros na operação.

Serão seis meses de campanha e a Gaviões da Fiel quer atingir os R$ 700 milhões. Assim que o objetivo for alcançado, a plataforma sairá do ar. Os recursos serão direcionados diretamente para uma conta no banco estatal, sem passar por terceiros.

Vaquinha é para ágar dívida da Neo Química Arena com a Caixa (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Passo a passo de como doar

1º passo - Acesso o site https://doearenacorinthians.com.br e clique na opção "Contribua já".

2º passo - Escolha o valor de sua doação a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Caso queira contribuir com mais dinheiro, digite manualmente a quantia.

3º passo - A plataforma irá te pedir dados como CPF, ou CNPJ, nome completo, data de nascimento, telefone, gênero e a criação de uma senha. Após o cadastro, é necessário finalizar a doação com o valor desejado.

4º passo - Ao terminar o processo, o torcedor recebe um certificado de doação