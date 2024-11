Na manhã desta sexta-feira (29), o São Paulo realizou o penúltimo treinamento antes de viajar para Porto Alegre e enfrentar o Grêmio pela 36ª rodada do Brasileirão. O confronto de tricolores acontece no domingo (1), às 16h, na Arena do Grêmio. Para a partida, o time de Luis Zubeldía pode ter desfalques no meio-campo e ataque.

Na atividade realizada no CT da Barra Funda nesta sexta, Calleri e Michel Araújo fizeram atividades separadas do restante do elenco por conta de lesões. O centroavante argentino deve ficar de fora do terceiro jogo seguido nesta reta final de campeonato por dores na posterior da coxa esquerda. Já o meia uruguaio tem um edema na coxa e fez atividades na academia e no campo.

Luis Zubeldía comando treino do São Paulo no CT da Barra Funda. (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

No caso de Michel Araújo, o afastamento acontece após uma reabilitação de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Michel chegou a entrar em campo por sete minutos contra o Atlético Mineiro, mas precisou de um novo afastamento para tratar o problema na panturrilha.

Ainda há dúvida sobre a convocação de Welington para a partida. O lateral esquerdo não atua desde o meio de outubro, quando sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. O atleta treinou com o grupo nesta semana e pode surgir entre os relacionados. Entretanto, a tendência que o jogar não seja utilizado contra o Grêmio.

Welington terá a oportunidade de atuar pelo Tricolor ainda contra Juventude e Botafogo. O jogador está acertado com o Southampton, da Inglaterra, e deixa o clube no fim desta temporada.

O duelo acontecerá depois da final da Libertadores entre Atlético-MG x Botafogo, jogo que impacta diretamente na classificação da próxima edição da competição continental. Caso o alvinegro carioca vença, o São Paulo já entrará em campo automaticamente classificado para a fase de grupos da competição. Se o título ficar com o Galo, o Tricolor terá que tentar a vaga nas duas últimas rodadas do Brasileirão.