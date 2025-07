Mano Menezes cita rival ao comentar situação de Arezo no Grêmio

Após manifestar o desejo de retornar ao Peñarol, Arezo foi titular do Grêmio na vitória por 2 a 0 sobre o São José, na noite de terça-feira (8), que rendeu ao Tricolor o pentacampeonato da Recopa Gaúcha. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Mano Menezes disse que esse tipo de situação é normal no futebol, e citou casos em outros dois clubes brasileiros — um deles, o rival Internacional — para defender a tese.

— A gente já viu muita coisa. Recentemente, aqui em Porto Alegre, também teve um jogador que saiu, foi, voltou e continua. Arezo não é o único jogador que temos aqui para conversar sobre esse assunto. Mas o nosso vamos conversar. Isso acontece, é normal. Gerson, recentemente, não teve uma discussão no Flamengo? Sai, fica... essas coisas acontecem. Precisa-se estabelecer uma relação de transparência, o que o Grêmio fez com Arezo, e é o que vai nortear qualquer tipo de relação — afirmou.

Sem citar o nome do rival, e tampouco o jogador, ficou a dúvida sobre a qual dos casos Mano se referia. Em agosto de 2024, o Real Betis desistiu da contratação do zagueiro Vitão quando o zagueiro colorado já estava rumo à Espanha. Situação parecida aconteceu com Thiago Maia, que esteve em negociação avançada com o Santos em fevereiro deste ano.

Mano vê Arezo comprometido, e centroavante diz estar feliz no Grêmio

Mano ainda ironizou que, talvez, o Peñarol não tenha condição financeira de contratar Arezo. Também disse que o centroavante está comprometido e esforçado nos treinamentos, o que, por ora, basta para o treinador.

Por sua vez, em entrevista no gramado da Arena do Grêmio após a partida, Arezo foi protocolar. Disse que está feliz no Grêmio, clube ao qual pertence, e que uma possível saída para o Peñarol não depende dele.