O Bahia divulgou, na noite desta terça-feira, as imagens do tão esperado uniforme em parceria com a Puma e a Warner, inspirada no novo filme do Superman, que será lançado oficialmente nesta quinta-feira. A camisa, em edição limitada, vai começar a ser vendida a partir deste sábado. Essa é a primeira peça oficial de um time brasileiro com referência direta a um super-herói.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Everton Ribeiro com novo uniforme (Foto: divulgação / EC Bahia)

Os uniformes na versão jogador vão custar R$ 399 (infantil) e R$ 429 (adulto) e estarão disponíveis a partir do dia 12 de julho nas lojas oficiais do Bahia, loja da PUMA no Shopping Morumbi, em São Paulo, e no site PUMA.com.

Além deste modelo, também foi criada uma linha casual, com preços a partir de R$ 99. De acordo com o clube, em agosto novas peças como moletons, regatas e itens de praia também estarão à venda.

continua após a publicidade

Toda azul, a peça tem detalhes vermelhos que remetem à capa do Superman. O uniforme ainda conta com o emblema do super-herói e detalhes prateados no escudo.

— Quando o mundo do esporte se encontra com o universo dos Super Heróis, nasce algo único. A collab com o Bahia SAF e a PUMA mostra que vestir uma camisa vai além de torcer — é levar consigo símbolos que inspiram, empoderam e unem. Para a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, é um orgulho fazer parte de uma iniciativa que leva a cultura pop a novas arenas, de forma criativa e relevante para os fãs — destaca Marcos Bandeira de Mello, vice-presidente da Warner Bros.

continua após a publicidade

Novos uniformes do Bahia em referência ao Superman (Foto: divulgação / EC Bahia)

O suspense antes do lançamento

Rachel Brosnahan, que interpretará Lois Lane no filme "Superman: Legacy", publicou nas redes sociais, no final de junho, as primeiras imagens da nova camisa do Bahia. O uniforme temático faz parte de uma parceria entre o Tricolor baiano e a DC Studios para promover o longa-metragem que estreia no dia 10 de julho, nos cinemas.

A parceria para divulgação do filme une o clube baiano e a produtora cinematográfica, que juntos aproveitaram a conexão histórica entre o Bahia e o personagem Superman. O time é conhecido como Esquadrão de Aço, enquanto o herói recebe o apelido de Homem de Aço. Além disso, clube e o personagem também compartilham as mesmas cores.

➡️Guia da Copa do Nordeste: como chegam os times para as quartas de final

Bahia e Superman

A relação entre o clube brasileiro e o herói da DC Comics é antiga. O início da aproximação entre as duas marcas aconteceu em 1979, quando o cartunista Ziraldo desenhou o Super-Homem como mascote oficial do time.

O gesto foi o ponta pé inicial para a conexão. Até os dias atuais, o herói segue sendo um personagem forte na construção da identidade visual do Tricolor de Aço.