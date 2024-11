O Corinthians chegou a um acordo na noite desta sexta-feira (29) e quitou sua dívida com o ex zagueiro do clube Balbuena. Com o pagamento da cifra, que gira em torno de R$ 6,9 milhões, o alvinegro já ficará liberado pela Fifa para inscrever novas contratações da equipe para a temporada 2025.

O pagamento da dívida foi feito à vista, o que significa que o Timão já se livra da sanção imposta pela entidade máxima do futebol já na segunda-feira, 2 de novembro. O valor é composto pelo não pagamento de direitos de imagem durante o contrato do atleta com o clube paulista. A punição do transfer ban era válida por três janelas de transferências.

O tema já se arrastava há mais de um mês, quando os representantes de Balbuena entraram com uma queixa formal na entidade, após tentativas sem sucesso de resolver o impasse financeiro. Como resultado, a Fifa aplicou a punição.

O zagueiro defendeu o Corinthians entre 2016 e 2018 e, após anos, retornou ao clube entre 2022 e 2023. Do valor da dívida, R$ 1,9 milhão serão pagos a Balbuena e R$ 4,3 milhões à empresa cujo o paraguaio é sócio, a The General Sports LTDA.

Balbuena tem uma história importante com o Corinthians. Ele chegou ao clube em 2016 e foi campeão Brasileiro e Paulista. Ele vestiu a camisa do Timão em 167 partidas e marcou 15 gols pela equipe. O defensor retornou ao Timão em 2022, mas deixou o clube em junho do ano seguinte.