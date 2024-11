O inquérito da Polícia Civil de São Paulo, que investiga possíveis ilegalidades na parceria entre o Corinthians e sua ex-patrocinadora, a casa de apostas VaideBet, completou seis meses. As autoridades apuram se houve falhas no pagamento a intermediários do acordo entre as partes.

A motivação para o inquérito é a suspeita de lavagem de dinheiro no acordo entre Corinthians e VaideBet, patrocinador do clube entre janeiro e junho deste ano, que pagaria R$ 370 milhões ao Timão, no maior acordo do futebol brasileiro.

Relembre o caso

Em junho, Alex Cassundé, dono da empresa Rede Social Media Design, afirmou que o Corinthians ofereceu e pagou R$ 25 milhões à companhia como comissão pela apresentação da casa de apostas. Rubão, ex-diretor de futebol do clube, declarou que Augusto Melo mencionou não haver intermediários ao assinar o patrocínio.

Cassundé afirma não ter exigido qualquer valor de comissão e que conheceu a empresa de apostas através do Chat GPT, software de inteligência artificial. Deste valor, foram feitos repasses que totalizam mais de R$ 900 mil à empresa fantasma Neoway.

O valor tinha como destino a residência de Edna Oliveira dos Santos, moradora de Peruíbe, no litoral paulista, usada como laranja na negociação. A mulher vive numa residência humilde e sua principal fonte de renda é o auxílio do Bolsa Família.

As autoridades abriram investigações para apurar o caso em julho deste ano. No mesmo período, a casa de apostas rompeu o contrato com o Corinthians alegando danos a imagem da empresa. Poucos meses depois, a VaideBet se tornou alvo da Polícia Civil de Pernambuco que apura um esquema de lavagem de dinheiro e prendeu influenciadores, como a advogada Deolane Bezerra.

A casa de apostas patrocinou o Corinthians entre janeiro e junho deste ano(Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Como andam as investigações?

A Polícia Civil ainda não conseguiu avançar com o caso. Nenhum dirigente do Corinthians foi indiciado pelas autoridades. Mesmo assim, o tema se tornou pauta dentro do clube e é a principal motivação para o processo de impeachment de Augusto Melo da presidência.

Tiago Fernando Correia, responsável pelo caso no Departamento de Polícia de Proteção a Cidadania (DPCC), revelou a necessidade de aguardar a quebra de sigilo bancário dos envolvidos para a evolução do inquérito.

— Ainda aguardamos respostas das instituições financeiras nas quais a Neoway e Edna Oliveira possuíam contas. Apenas a Caixa Econômica respondeu parcialmente. Todas já foram oficiadas novamente em reiteração — disse Tiago em entrevista ao "ge.globo".

A delegacia responsável pelo caso é especializada em crimes que envolvem lavagem de dinheiro. Tiago destacou que ainda será preciso mais tempo para descobrir se houve, ou não, irregularidades do clube na parceria com a empresa.

— Não consigo precisar um prazo, por conta disso de cooperação de outros órgãos. Quando as instituições responderem com as quebras, talvez precise quebrar o sigilo de outra empresa, porque vai rastrear o dinheiro. Da Neoway foi para X, da X para Y, Y para Z, temos que seguir o rastro dinheiro - afirmou ao "Meu Timão.