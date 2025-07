O Vitória está escalado para a partida decisiva desta terça-feira contra o Confiança, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A bola rola no Barradão a partir das 21h30 (de Brasília), e o time Rubro-Negro tem como principal novidade a estreia do lateral-esquerdo Maykon Jesus no time titular, já que ele é a única opção para o setor nesta reta final de Copa do Nordeste.

O jovem Maykon Jesus tem 19 anos e ganha oportunidade depois da fratura sofrida por Jamerson na partida contra o Cruzeiro, que deve deixá-lo de três a quatro meses fora de ação. Maykon entrou no jogo diante da Raposa, ainda antes da parada para as férias, e somou seus primeiros 45 minutos com a camisa vermelha e preta.

Maykon Jesus em ação contra o Cruzeiro, no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Além de Jamerson, os zagueiros Kauan Coutinho (fratura no tornozelo) e Neris (lesão muscular) também estão fora da partida por problemas físicos.

Impossibilitado de escalar os novos reforços por conta do prazo de inscrição de atletas na Copa do Nordeste, que fechou no dia 6 de junho, Thiago Carpini recorreu à base para reforçar o elenco com quatro novos jogadores. São eles: Kauan Vitor (lateral), Lucas Lohan (meia), Edenílson (meia) e Wendell (atacante).

Escalação de Vitória e Confiança

Diante disso, o Vitória vai a campo com a seguinte escalação contra o Confiança: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Edu, Zé Marcos e Maykon Jesus; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Matheuzinho; Osvaldo e Renato Kayzer.

Já o Confiança de Luizinho Vieira começa da seguinte forma: Felipe; Valdir Júnior, Renilson, Valdo e Alan Cardoso; Luiz Otávio, Ronald Camarão e Vitinho; Neto, Nicholas e Breyner Camilo.

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X CONFIANÇA

QUARTAS DE FINAL - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: terça-feira, 8 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, Salvador;

📺 Onde assistir: Premiere.

🟨 Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA);

🚩 Assistentes: Elson Araújo da Silva e Rafael Costa Pinheiro (MA);

🖥️ VAR: Adriano Barros Carneiro (MA).