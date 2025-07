O Vitória está eliminado da Copa do Nordeste. Em uma chave teoricamente mais acessível, o Rubro-Negro esbarrou nos próprios erros e viu o Confiança ser efetivo para ganhar por 1 a 0, em pleno Barradão, na noite desta terça-feira. Rafinha foi o autor do gol, aos 45 minutos do segundo tempo, que decidiu as quartas de final. A competição que era prioridade para a equipe baiana virou decepção; bom para os sergipanos que garantiram classificação histórica e agora esperam CSA ou Ferroviário nas semifinais.

Jogadores do Confiança comemoram gol contra o Vitória (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Primeiro tempo em marcha lenta

O Vitória foi para cima do Confiança nos primeiros minutos de jogo no Barradão, movimento que parecia ser um prenúncio de domínio da equipe da casa. A primeira grande chance, inclusive, foi criada pelo Rubro-Negro, em cabeceio perigoso de Ricardo Ryller depois de cobrança de escanteio, aos cinco minutos.

Mas, a partir daí, o Vitória não conseguiu levar mais perigo ao gol de Felipe e viu o Confiança se soltar no jogo. Em tentativas de transições rápidas e pressão na saída de bola, o Dragão conseguiu assustar Lucas Arcanjo e controlou mais a bola para equilibrar as ações. Diante da melhora do adversário, a equipe de Thiago Carpini só levou perigo aos 32 minutos, quando Osvaldo teve chance cristalina na área, mas a finalização acabou bloqueada pela defesa.

A primeira etapa terminou em ritmo lento, sem grandes chances e articulações para nenhum dos lados. O resultado foi uma sonora vaia da torcida depois do apito do árbitro. O Vitória fechou a etapa inicial com mais posse de bola (63% x 37%) e mais finalizações (10 x 5), mas esses números não se refletiram no placar.

Maykon Jesus em ação contra o Confiança no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Confiança é letal

O Vitória repetiu a estratégia do primeiro tempo e partiu para cima no começo da segunda etapa. Mesmo com o time mais ofensivo depois das entradas de Léo Pereira, Erick e Pepê, o problema continuou o mesmo: falta de efetividade. O time circulou a área do Confiança duranta toda a etapa final, mas pouco ameaçou o goleiro Felipe.

Do outro lado, o Dragão tentava assustar em raras chegadas de contra-ataque, uma delas foi com Breyner, que chutou com veneno de longe e exigiu defesa em dois tempos de Lucas Arcanjo, aos 22 minutos. Em bola parada, o time sergipano ofereceu perigo novamente aos 29, em cobrança de falta rasteira de Luiz Otávio, para defesa difícil de Arcanjo no cantinho.

O Vitória só levou perigo mesmo depois dos 30 minutos, quando Léo Pereira colocou Felipe para trabalhar. Aos 37, Claudinho foi acionado em velocidade dentro da área, mas chutou cruzado para fora em nova chance clara. A equipe até tentou uma pressão final, mas não conseguiu furar o bloqueio sergipano.

Para a surpresa do time rubro-negro, quem conseguiu colocar o pé na forma foi Rafinha, que entrou no time do Confiança aos 38 minutos do segundo tempo. O meia aproveitou bobeada da defesa, acertou o pé de longe e contou com falha de Lucas Arcanjo para fazer o único gol do jogo aos 45 minutos. Um gol histórico para levar o Confiança às semifinais do Nordestão.

Jogadores do Confiança comemoram classificação com a torcida (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Próximos jogos de Vitória e Confiança

O Vitória volta a campo às 16h30 deste sábado (horário de Brasília), quando visita o Internacional, no Beira-Rio, em confronto direto contra a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Já o Confiança, empolgado com a classificação histórica no Barradão, tem um clássico contra o Itabaiana às 17h deste sábado, na luta contra o Z-4 da Série C.

✅ Ficha técnica

VITÓRIA 0 X 1 CONFIANÇA

QUARTAS DE FINAL - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: terça-feira, 8 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, Salvador;

🥅 Gols: Rafinha, 45'/2ºT (Confiança);

🟨 Cartões amarelos: Ricardo Ryller, Pepê (Vitória); Felipe (Confiança);

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Edu, Zé Marcos (Erick) e Maykon Jesus (Claudinho); Ricardo Ryller (Pepê), Willian Oliveira (Baralhas) e Matheuzinho; Osvaldo (Léo Pereira) e Renato Kayzer.

CONFIANÇA (Técnico: Luizinho Vieira)

Felipe; Valdir Júnior, Renilson (Matheusinho), Valdo e Alan Cardoso (Maicon); Luiz Otávio, Ronald Camarão e Vitinho (Rafinha); Neto (Thiago Santos), Nicholas (Lucas Souza) e Breyner Camilo.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA);

🚩 Assistentes: Elson Araújo da Silva e Rafael Costa Pinheiro (MA);

🖥️ VAR: Adriano Barros Carneiro (MA).