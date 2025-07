Fluminense x Chelsea: tricolores lotam Laranjeiras em despedida do Mundial

O Fluminense foi derrotado pelo Chelsea por 2 a 0 no MetLife Stadium, em Nova Jérsei (EUA), nesta terça-feira (8). No Rio de Janeiro, cerca de cinco mil tricolores se reuniram no Estádio de Laranjeiras para assistir ao duelo da semifinal do Mundial de Clubes. O público representou lotação máxima, assim como nas quartas de final diante do Al-Hilal. Veja como foi o evento no vídeo abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Fluminense recebeu torcedores no Estádio de Laranjeiras em todos os jogos do Mundial de Clubes. O Tricolor cobrava R$ 20 de sócios pelo ingresso e R$ 40 de não-sócios. Veja abaixo o público aproximado de cada partida.

Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund - 2 mil torcedores

Terça-feira, 17 de junho, às 13h (de Brasília)

➡️ Veja como foi

Fluminense 4 x 2 Ulsan - 4,5 mil torcedores

Sábado, 21 de junho, às 19h (de Brasília)

Fluminense 0 x 0 Mamelodi Sundowns - 2 mil torcedores

Quarta-feira, 25 de junho, às 16h (de Brasília)

➡️ Veja como foi

Fluminense 2 x 0 Inter de Milão - 3,5 mil torcedores

Segunda-feira, 30 de junho, às 16h (de Brasília)

➡️ Veja como foi

Fluminense 2 x 1 Al-Hilal - 4,9 mil torcedores (ingressos esgotados)

Sexta-feira, 4 de julho, às 16h (de Brasília)

➡️ Veja como foi

Fluminense x Chelsea - 4,9 mil torcedores (ingressos esgotados)

Terça-feira, 8 de julho, às 16h (de Brasília)

Fluminense no Mundial de Clubes

O Fluminense passou em segundo no Grupo F do Mundial. O Tricolor empatou com o Borussia Dortmund (Alemanha) por 0 a 0 na primeira partida, mas chamou atenção pelo desempenho dominante. Depois, superou o Ulsan (Coreia do Sul) por 4 a 2, de virada. Na terceira partida da fase de grupos, novo empate por 0 a 0, dessa vez com o Mamelodi Sundowns (África do Sul).

continua após a publicidade

Nas oitavas de final, a equipe de Renato Gaúcho surpreendeu o mundo ao derrotar a Inter de Milão (Itália), finalista da última Champions League, por 2 a 0. Posteriormente, o Flu teve jogo duro com o bilionário Al-Hilal (Arábia Saudita), mas venceu por 2 a 1.

No confronto desta terça, a famosa "lei do ex" foi cruel com o Fluminense. O atacante João Pedro, recém-contratado pelo Chelsea (Inglaterra), marcou os dois gols da partida. O ex-Tricolor fazia o seu segundo jogo com a camisa dos Blues e primeiro como titular. Em respeito ao Flu, não comemorou os dois tentos.

continua após a publicidade