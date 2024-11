Final da Libertadores impacta em chances de vaga via Brasileirão, explica matemático

A decisão da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo terá grande impacto na tabela do Brasileirão. Em caso de título do Glorioso, uma nova vaga para a competição continental do próximo ano via Campeonato Brasileiro será aberta. Assim, as probabilidades de classificação das equipes que lutam por um lugar no torneio mais importante da América do Sul serão afetadas pelo resultado do duelo de alvinegros em Buenos Aires.

Em entrevista ao Lance!, o matemático Tristão Garcia, idealizador do site "Infobola", analisou os possíveis cenários de disputa por vaga na Libertadores de 2025. Atualmente, é garantido o G-7 no Brasileirão, já que o Flamengo conquistou a classificação via Copa do Brasil e tem, pelo menos, a sexta colocação do Brasileirão. Além disso, os seis primeiros já estão definidos.

Chances em caso título do Atlético-MG

No atual cenário, resta apenas uma vaga para a Libertadores de 2025 via Brasileirão. Esta situação se manterá em caso de título do Atlético-MG na competição continental deste ano. Assim, Cruzeiro, Bahia e Corinthians despontam como os candidatos principais à sétima colocação. Tristão Garcia explicita as chances e revela ainda o "número mágico" para a classificação.

- Obviamente, como o Flamengo está entre os seis, o sétimo colocado também vai à Libertadores. Porém, quem será o sétimo colocado ainda não se sabe, há uma disputa. O que mostra como realmente ficou dividido o Campeonato Brasileiro, entre o pelotão de frente para os demais. São 11 pontos de diferença do sexto São Paulo ao Cruzeiro, que hoje está em sétimo, mas não tem vaga garantida. Para ficar entre os sete, bastarão 55 pontos. O Cruzeiro tem 48, se ganhar os últimos três jogos já garante, mas muito provavelmente não precisará disso. Essa pontuação é extrema, embora os clubes estejam muito parelhos - avalia o matemático.

- O Cruzeiro tem 39% de chances de G-7. É o que está mais próximo, embora viva um momento de fragilidade. O Bahia tem 29%, embora tenha empacado. O inverso do Corinthians, que vem em um momento de grande crescimento, após passar o campeonato "adormecido" por grande parte, e agora tem 27%. Ninguém tem sequer 50%, porque são perfis diferentes, mas instáveis. Depois, correndo por fora, você teria o Vasco com 4% e o Vitória com 1% - completou Tristão.

Confira abaixo as probabilidades de G-7:

Botafogo - 100%

Palmeiras - 100%

Fortaleza - 100%

Internacional - 100%

Flamengo - 100%

São Paulo - 100%

Cruzeiro - 39%

Bahia - 29%

Corinthians - 27%

Vasco - 4%

Vitória - 1%

Atlético-MG - >1%

Em caso título do Botafogo

No outro possível cenário, o Botafogo conquistaria a Libertadores em 2024. Como está garantido entre os seis primeiros do Brasileirão, o Glorioso abriria mais uma vaga à competição continental. Desta forma, o atual G-7 passaria a ser G-8, e dois lugares no torneio do próximo ano estariam em disputa. No mesmo sentido, as chances de classificação dos times envolvidos também aumentam.

Tristão Garcia demonstra o impacto de um possível título do Botafogo nas probabilidades de classificação para a Libertadores de 2025. Por exemplo, o Cruzeiro avançaria de 39% para 69% de chance de conquistar vaga. Ao mesmo tempo, o Bahia passaria a ter 57% das possibilidades a seu favor, enquanto o Corinthians salta para 54%. Por outro lado, o Vasco sai dos 4% e teria revelantes 12%.

- Em caso de G-8, considerando o possível título do Botafogo na Libertadores, a figura muda. Para assegurar a vaga, seriam 53 pontos. Diminui mais ainda a pontuação necessária para se classificar. Normalmente seriam 57 pontos no G-8, mas este ano ficou abaixo. Neste cenário, o Cruzeiro vai para 68%. O Bahia tem 57%, e o Corinthians 54% de chance. Esses agora já passam de 50%, mas não estão garantidos, porque só restam duas vagas. Alguém vai se dar mal. Portanto, um título do Botafogo reforçaria as chances desses times - destrincha Tristão.

- Da mesma forma, surgiria, correndo por fora, o Vasco com 12%. Teria que ter sorte e competência nessa reta final. Mas o Vasco é outro que parou (de somar pontos), né? O Atlético teria 1% nesse caso, se perder a final da Libertadores para o Botafogo - encerra o especialista.

Confira abaixo as probabilidades de G-8:

Botafogo - 100%

Palmeiras - 100%

Fortaleza - 100%

Internacional - 100%

Flamengo - 100%

São Paulo - 100%

Cruzeiro - 69%

Bahia - 57%

Corinthians - 54%

Vasco - 12%

Vitória - 4%

Atlético-MG - 1%

