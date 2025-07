Com mais uma grande atuação de Alysson, o Grêmio venceu o São José, por 2 a 0, na noite desta terça-feira (8), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e conquistou o título da Recopa Gaúcha. O jovem ponta gremista marcou seu primeiro gol como profissional e deu assistência para o segundo tento, marcado por Amuzu.

Essa é a quinta vez que o Grêmio conquista a Recopa Gaúcha, a qual reúne o campeão gaúcho e o campeão da Copa Federação Gaúcha de Futebol (FGF) do ano anterior. O Tricolor já havia levado a taça em 2019, 2021, 2022 e 2023.

Como foi o jogo

O Grêmio abriu o placar aos 15 minutos, em jogada ensaiada, após cobrança de escanteio curto. Dodi deu belo lançamento para Alysson, que dominou e bateu forte, de perna esquerda, para o fundo do gol.

Seis minutos depois, Alysson foi garçom. O jovem ponta arrancou pela direita, passou pela marcação de Rafael Dumas e cruzou rasteiro, de direita, para trás. Amuzu bateu de primeira, cruzado, no canto direito, para ampliar.

Amuzu comemora seu gol na vitória do Grêmio sobre o São José pela Recopa Gaúcha. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O Grêmio teve oportunidade de fazer o terceiro ainda no primeiro tempo, após Arezo ser derrubado por Rafael Dumas dentro da área. Aos 43, Cristaldo cobrou forte o pênalti, no canto direito, mas Fábio Rampi fez grande defesa.

O São José assustou no início do segundo tempo. Aos 6 minutos, Venício recebeu livre, no lado esquerdo da grande área, e bateu cruzado. Com o pé esquerdo, Tiago Volpi salvou o Grêmio.

Em meio à polêmica por conta do desejo de retornar ao Peñarol, Arezo teve algumas oportunidades de marcar, mas não aproveitou. Na melhor delas, aos 17 minutos da segunda etapa, o centroavante uruguaio saiu cara a cara, mas parou em mais uma grande defesa do goleiro do São José.

Fábio voltou a salvar o São José aos 43. Após bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para André Henrique, que concluiu em cima do arqueiro do Zeca.

O que vem por aí

No próximo domingo (13), às 20h30min, o Grêmio volta a campo pela Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte. No mesmo dia, mas às 18h, pela Série D, o São José recebe o Brasil de Pelotas, no Estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 0 SÃO JOSÉ

RECOPA GAÚCHA

🗓️ Data e horário: 8 de julho de 2025, às 19h30min (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Alysson, aos 15’ do 1T, Amuzu, aos 21’ do 1T (G)

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Martins e Alysson (G) Ângelo (S)

🟥 Cartões vermelhos: --

🧑‍🤝‍🧑 Público total: 11.806

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Gustavo Martins (Igor Serrote), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi e Alex Santana; Alysson (Pavón), Cristaldo (Monsalve) e Amuzu (André Henrique); Arezo (Edenilsn).

SÃO JOSÉ (Técnico: Sandro Resende)

Fábio Rampi; Marcão, Jadson e Rafael Dumas; Danielzinho, Jhonata Varela, Venício (Estêvão), Nonato (Kayan) e Lailson (Ângelo); Renê e Giovane Gomez (Giovane Gomez).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)

🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Michael Stanislau (RS)

🖥️ VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)