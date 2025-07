Goiás busca empate com Criciúma, mas perde chance de liderar a Série B

Goiás e Criciúma ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta terça-feira (8), no estádio da Serrinha, em Goiânia, no jogo que fechou a 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time goiano perdeu a chance de reassumir a liderança da competição, posição que ocupava há oito rodadas consecutivas. Com o empate, o Goiás soma 30 pontos e agora ocupa a vice-liderança. O Criciúma, que chegou aos 17 pontos e está na 15ª posição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Criciúma saiu na frente logo aos três minutos, com Matheus Trindade aproveitando uma sobra na área para marcar. Em vantagem, o Tigre adotou uma postura mais cautelosa, se defendendo bem e buscando os contra-ataques. Chegou a ampliar com Gui Lobo ainda no primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento após checagem do VAR. O Goiás teve dificuldade para criar oportunidades claras e pouco ameaçou o gol defendido por Alisson na primeira etapa.

No segundo tempo, o time esmeraldino voltou com mais intensidade e empatou cedo, coincidentemente também aos três minutos. Pedrinho fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Jajá completar para as redes. Embalado pelo gol, o Goiás cresceu na partida e teve chances de virar, principalmente com Anselmo Ramon, que ficou com a bola na área, sem goleiro, mas Yan Souto se jogou e impediu o gol da virada.

continua após a publicidade

Melhores Momentos: Chelsea vence e manda o Fluminense para casa no Mundial

Nos minutos finais, o Goiás seguiu pressionando em busca da virada, na base do abafa, mas esbarrou na forte marcação do time catarinense. Já nos acréscimos, o volante Aloísio, do Criciúma, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo.

O próximo desafio do Goiás será no sábado, fora de casa, contra o Athletico-PR, às 20h30, na Ligga Arena. Já o Criciúma volta a campo no domingo, às 20h30, contra a Ferroviária, no estádio Heriberto Hülse.

continua após a publicidade